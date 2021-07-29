80 kişiyi rüşvetle emekli eden memur kendini ihbar etti

Tunceli’de Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) memur olarak çalışan Umut D.’nin 80’den fazla kişiyi rüşvet karşılığında sahte evraklarla emekli ettiği ortaya çıktı. 10 yıldır kurumda çalışan D., pişmanlık duyarak, savcılığa başvurdu.





D., 17 Temmuz’da alınan ifadesinde, yaklaşık üç yıl önce rüşvet alarak sahte emekli etme işlemine başladığını itiraf etti.





Çoğunlukla yurt dışında yaşayanların eksik olan gün sayılarına rakamlar ekleyip tamamladığını anlatan D., “Artık her yerden aranıyordum. Vicdan azabından ötürü teslim oldum” dedi.





Sözcü’den İsmail Saymaz’ın haberine göre; her işlemde en az 2-3 bin euro rüşvet aldığı iddia edilen D., “kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak”, “resmi evrakta sahtecilik” ve “rüşvet” suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



