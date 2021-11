9 devlet arasizi daha yağmalandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Adana'nın Çukurova ilçesi Kireçocağı Mahallesi'ndeki bir taşınmazın 8 milyon 350 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Asba Kafe Restaurant Gıda İnşaat Taahhüt Ticaret Ltd. Şti'ye ihale şartnamesi çerçevesinde satılması kararlaştırıldı.



Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi, Hacıyahya Mahallesi'ndeki taşınmazların ve üzerindeki yapıların bir bütün halinde, 8 milyon 185 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Vefa Demir Çimento ve Nakliyat Ltd. Şti'ye satılmasına karar verildi.



Maliye Hazinesi adına kayıtlı İzmir'in Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi'ndeki bir taşınmazın 7 milyon 50 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Kemal Çiçek'e satışı uygun bulundu.



Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Tokat'ın Pazar ilçesi Merkez Mahallesi'nde belirlenen parseldeki taşınmazlar ve üzerindeki yapıların bir bütün halinde 4 milyon 670 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren SGM Muayene Gözetim Teknik Kontrol ve Belgelendirme Ticaret Ltd. Şti'ye satılması kararlaştırıldı.



Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Erzurum'un Palandöken ilçesi Köşk Mahallesi'ndeki bir taşınmazın 4 milyon 250 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Volkan Kızmaz'a satılması uygun bulundu.



Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, Taşpınar-İmar Mahallesi'ndeki bir taşınmazın 3 milyon 300 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Öztürk Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi AŞ'ye satılmasına karar verildi. Ayrıca, İncek-İmar Mahallesi'nde bulunan bir taşınmazın 1 milyon 430 bin lira, bir başka taşınmazın da 1 milyon 220 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren İhsan Baştürk'e satışı onaylandı.



Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Yantepe Mahallesi'ndeki taşınmaz ve üzerindekilerin 3 milyon 290 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren RCR Tekstil Konfeksiyon İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satılması kararlaştırıldı.