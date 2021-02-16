9 milyon işsiz var

TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, Yetkin Report’ta bir yazı kaleme aldı. Altınsaç, Türkiye’de 9 milyon kişiye yakın işsiz olduğunu söyledi. Altınsaç yazısında, “Enflasyonu tartışırken, her daim konuya kısa vade büyümeden vazgeçmek ve bir bedel ödemek olarak yaklaşıyoruz. Gerçekten durum bu mu? Rakamlara daha detaylı bakarsak, Türkiye ekonomisinin enflasyon konusunu çözmeden kısa vadede dahi istihdam yaratan bir büyüme sağlayamadığını net şekilde görebiliriz” ifadelerini kullandı.





Gerçekten durum bu mu?





“Enflasyonu tartışırken, her daim konuya kısa vade büyümeden vazgeçmek ve bir bedel ödemek olarak yaklaşıyoruz. Gerçekten durum bu mu?” diye soran Altınsaç, “Enflasyonla mücadele ise, kısa vade fedakârlık ile cümleye başlamak yanıltıcı olabilir. “Varsın enflasyon yüksek olsun” dediğiniz anda bırakın uzun vadeyi kısa vadede ne istihdam ne yatırım büyümesi sağlamanız yine de mümkün olamıyor. Ortada bir tercih ve o tercihin sonucunda bir kazanç var ise fedakârlıktan bahsedilir. Oysa enflasyona göz yumduğumuzda da kısa vadede bir kazanç ve istihdam yaratan büyüme olmuyor. Dolayısıyla bir tercih ve fedakârlıktan bahsederek analiz yapmak da eksik sanki” şeklinde yazdı.





Gerçek işsizlik oranı yüzde 25





İşsizlik rakamlarına dikkat çeken Altınsaç, “Dar kapsamlı işsizlik rakamı % 12-13 bandında. Yaklaşık son bir yıldır benzer. Geniş tanımlı işsizlik rakamlarına bakarsak da bu oran % 25’e gelmiş durumda ve yükseliyor. Aradaki fark nereden kaynaklanmakta? % 13 çıkan işsizlik rakamında işsiz olan 4 milyon kişi dikkate alınıyor. Geniş tanımlı işsizlikte ise yaklaşık 4,8 milyon kişi daha işsiz fakat iş aramayı bırakmış durumda. Dolayısıyla aşağıdaki grafikten de görüleceği üzere, iş aramayı bırakmış ama işsiz olan kesimi de dahil ederseniz 9 milyon kişiye yakın işsiz karşımıza çıkmakta. Bu da bize % 25 olan gerçek işsizlik oranını vermekte. Elbette pandemi döneminin de buna etkisi nettir, fakat % 6-7 büyüme oranı veren çeyreklerin de istihdam yaratmada ne kadar geri kaldığını görebiliyoruz” dedi.