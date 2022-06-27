Samanyolu Haber /Spor / İmamoğlu'nun ismi anons edilince A Spor yayını kesti /27 Haziran 2022 06:35

İmamoğlu'nun ismi anons edilince A Spor yayını kesti

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 96'ıncısını Özcan Yıldırım'ın bindiği Secret Power kazanırken; kupa töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isminin geçmesi üzerine A Spor yayını kesti.

96. Gazi Koşusu'nda İmamoğlu'nun ismi anons edilince A Spor yayını kesti

1927 yılından beri her yıl geleneksel olarak yapılan Gazi Koşusu, dün saat 17.15’te Veliefendi Hipodromu’nda 96. kez koşuldu.

İNGİLİZ ATI KAZANDI

Covid-19 salgınından sonra tekrar 40 bin civarında coşkulu bir topluluğun izlediği, Türkiye’nin en büyük derbisinde 2022 yarış sezonun en başarılı 3 yaşlı İngiliz atı Secret Power, jokeyi Özcan Yıldırım ve at sahibi Emrah Karamazı oldu.

A SPOR YAYINI KESTİ

Yıldırım, şampiyonluk kupasını alırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isminin anons edilmesi üzerine AKP'ye yakınlığı ile bilinen A Spor, canlı yayını kesti.
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96. Gazi Koşusu'nda İmamoğlu'nun ismi anons edilince A Spor yayını kesti

96. Gazi Koşusu'nda İmamoğlu'nun ismi anons edilince A Spor yayını kesti

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