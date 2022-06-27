İmamoğlu'nun ismi anons edilince A Spor yayını kesti

1927 yılından beri her yıl geleneksel olarak yapılan Gazi Koşusu, dün saat 17.15’te Veliefendi Hipodromu’nda 96. kez koşuldu.

İNGİLİZ ATI KAZANDI





A SPOR YAYINI KESTİ





Covid-19 salgınından sonra tekrar 40 bin civarında coşkulu bir topluluğun izlediği, Türkiye’nin en büyük derbisinde 2022 yarış sezonun en başarılı 3 yaşlı İngiliz atı Secret Power, jokeyi Özcan Yıldırım ve at sahibi Emrah Karamazı oldu.Yıldırım, şampiyonluk kupasını alırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isminin anons edilmesi üzerine AKP'ye yakınlığı ile bilinen A Spor, canlı yayını kesti.