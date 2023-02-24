A Haber: Göç eden depremzedeler milletvekili seçimi için oy kullanamayacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından seçimlerin ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin AKP'ye yakınlığıyla bilinen Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki A Haber'de dikkat çeken bir "kulis" haberi yayımlandı.







Haberde "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması için 10 Mart'ta seçim kararı ilan edebileceği, deprem bölgesinden başka şehirlere göç eden vatandaşların kalıcı ikametgâhları yok ise yalnızca Cumhurbaşkanlığı için oy verebileceği, milletvekili seçimlerinde oy kullanamayacakları" belirtildi.





Haberde şu ifadeler kullanıldı:





"Kulislere göre 14 Mayıs'ta Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerini yapacak. Depremin vurduğu 11 ilde de milletvekili sayıları değişmeyecek. Konteyner kentlere sandık kurulacak.





Ülke gündemi deprem odaklı ancak anayasa gereği seçimler en geç 18 Haziran'da yapılacak.





Depremin öncesinde Başkan Erdoğan seçim tarihini 14 Mayıs olarak ilan etmişti. Deprem sonrasında da bu karardan vazgeçilmedi. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağı büyük oranda netleşti.





MHP Lideri Devlet Bahçeli de seçim tarihinin değişmeyeceği mesajını son grup toplantısında verdi. Gözler YSK'ya çevrildi. Depremin yaşandığı illerde seçimin nasıl yapılacağı tartışılıyor. Çeşitli alternatifler üzerinde duruluyor.





İllerin milletvekilli sayısının 2022 nüfus sayımı sonuçları temel alınarak belirleneceği belirtiliyor. Buna göre 11 ilde milletvekili sayısı değişmeyecek.





14 Mayıs'ta seçim yapılabilmesi için 10 Mart'ta Başkan Erdoğan'ın seçim kararını alıp Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Sonrasında ise YSK seçim takvimini başlatacak.





Hala kendi illerinde kalan depremzedeler için konteynerlere sandık kurulacak. Başka illerde olanlar ise kalıcı ikametgâhı yoksa milletvekili seçimleri için oy kullanamayacak, sadece Cumhurbaşkanının belirlenmesinde rol oynayabilecek."





Bu arada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldığı televizyon programında seçimlerin ne zaman yapılacağı konusunda son sözün YSK’da olduğunu ifade ederken “Cumhurbaşkanı bu kararı kendi başına alamaz. Meclis’in bir karar görüş bildirmesi gerek. Ama günün sonunda YSK depremden etkilenen şehirlerde seçim olup olmayacağına karar verecek. 2 milyondan fazla kişi bölgeden ayrıldı. Gittikleri yerde nasıl oy verecekler gibi teknik sorunlar var. Ancak eğilim, önümüzdeki günlerde aksi yönde bir siyasi mutabakat olmadıkça vaktinde mayısta yapılması yönünde” ifadelerini kullanmıştı.















