Samanyolu Haber /Gündem / A Haber muhabiri oy kullanan vatandaşla röportaj yapmak istedi; Arapça cevap aldı /21 Mayıs 2023 00:12

A Haber muhabiri oy kullanan vatandaşla röportaj yapmak istedi; Arapça cevap aldı

İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde havalimanı ve gümrüklerde oy kullanma işlemleri sürerken, A Haber canlı yayınında oy kullanan bir kişinin, muhabirin sorduğu soruya Arapça cevap vermesi dikkat çekti. İstanbul Havaalanı'nda oy kullanan Türkiye vatandaşı seçmen, "Ben daha önce Türkiye'deki gibi demokratik bir seçim görmedim" dedi.

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T24'te yer alan habere göre 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde havalimanı ve gümrüklerde oy kullanma süreci başladı. A Haber, İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği canlı yayında, oy kullanan Türkiye vatandaşı bir kişiyle röportaj yapmak istedi.

Muhabirin mikrofon uzattığı seçmen, Arapça cevap verince, muhabir konuşmayı yarıda kesmek zorunda kaldı. Oy kullanan Türkiye vatandaşı seçmen ise, mikrofon uzatıldığı sürece şu ifadelere yer verdi: "Ben daha önce Türkiye'deki gibi demokratik bir seçim görmedim. Ayrıca buradaki Kuveyt Büyükelçiliği'ne de teşekkür ederim."
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