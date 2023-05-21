A Haber muhabiri oy kullanan vatandaşla röportaj yapmak istedi; Arapça cevap aldı

T24'te yer alan habere göre 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde havalimanı ve gümrüklerde oy kullanma süreci başladı. A Haber, İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği canlı yayında, oy kullanan Türkiye vatandaşı bir kişiyle röportaj yapmak istedi.



Muhabirin mikrofon uzattığı seçmen, Arapça cevap verince, muhabir konuşmayı yarıda kesmek zorunda kaldı. Oy kullanan Türkiye vatandaşı seçmen ise, mikrofon uzatıldığı sürece şu ifadelere yer verdi: "Ben daha önce Türkiye'deki gibi demokratik bir seçim görmedim. Ayrıca buradaki Kuveyt Büyükelçiliği'ne de teşekkür ederim."