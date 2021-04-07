AA Genel Müdürü Şenol Kazancı görevden alındı

16 Aralık 2014 yılından bu yana Anadolu Ajansı'nın Genel Müdürlüğünü yürüten Şenol Kazancı görevden alındı. Kazancı'nın yerine ise TRT World’den Serdar Karagöz'ün getirildiği ifade edildi.





Kazancı, özellikle 31 Mart yerel seçimlerindeki haber refkleksleri ile tartışma konusu olmuştu. Kazancı'nın yönetimindeki AA, özellikle büyükşehirlerde AKP'nin büyük güç kaybettiği seçimlerde, muhalefeti uzun süre geride göstermiş seçim sonuçlarını ise yaklaşık 15 saat boyunca yayınlamamıştı.





Kazancı'nın yerine getirilen Serdar Karagöz ise 2018’den bu yana TRT World ve TRT Arabi kanallarını bünyesinde barındıran TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütüyordu.

