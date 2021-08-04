Samanyolu Haber /Dünya / AB, 200 milyon doz Novovax aşısı alacak /04 Ağustos 2021 19:57

AB, 200 milyon doz Novovax aşısı alacak

AB Komisyonu, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların ön alım stratejisi kapsamında 7'nci sözleşmenin Novavax ile yapıldığını açıkladı.

SHABER3.COM

Açıklamada, onaylanan sözleşme doğrultusunda geliştirilen aşının Kovid-19'a karşı güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanmasının ardından AB üyesi ülkeler adına 100 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere toplam 200 milyon doz alınacağı kaydedildi.

AB'nin daha önce AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson and Johnson, BioNtech-Pfizer, CureVac ve Moderna ile aşı alım sözleşmesi yaptığı anımsatılan açıklamada, Valnera şirketi ile de ön görüşmelerin tamamlandığı belirtildi.

27 Temmuz'da yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefine ulaştığını duyuran AB, eylül sonu itibarıyla 1 milyardan fazla doz aşı temin etmeyi planlıyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor.

EMA, Sinovac, Curevac, Novavax, Sputnik V ve Sanofi Pasteur aşılarının ön değerlendirmesine ise devam ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB, 200 milyon doz Novovax aşısı alacak Sonraki Haber >>

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

Bu da Fransızların yangın söndürmesi

Bu da Fransızların yangın söndürmesi

Skandal iddia: Yangın helikopterlerini AKP'li siyasiler yönlendiriyor

Skandal iddia: Yangın helikopterlerini AKP'li siyasiler yönlendiriyor

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan AKP'li üyelere çay fırlattı

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan AKP'li üyelere çay fırlattı

Çılgın helikopter pilotu, yüzme havuzundan su alıyor

Çılgın helikopter pilotu, yüzme havuzundan su alıyor

AKP’li başkandan skandal sözler: ‘Keşke bizim de evimiz yansaydı’ diyecekler

AKP’li başkandan skandal sözler: ‘Keşke bizim de evimiz yansaydı’ diyecekler

Marmaris Hisarönü'nde vatandaşlarda TRT ekibine tepki

Marmaris Hisarönü'nde vatandaşlarda TRT ekibine tepki

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

'Dünya Çocukları' için pedal çevirdiler

'Dünya Çocukları' için pedal çevirdiler

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:28:19