Samanyolu Haber /Dünya / AB cephesinden yeni Ukrayna kararı: Askıya alınacak /28 Nisan 2022 00:38

AB cephesinden yeni Ukrayna kararı: Askıya alınacak

Rus ordusuyla çatışmaların sürdüğü Ukrayna'ya destek olma amacıyla Avrupa Birliği (AB) yönetiminin, Ukrayna'dan ithal edilen bütün ürünlerdeki gümrük vergilerini 1 yıl süreyle askıya almaya hazırlandığı ifade edildi.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, Ukrayna'ya destek olma amacıyla Avrupa Birliği (AB) yönetiminin, Ukrayna'dan ithal edilen bütün ürünlerdeki gümrük vergilerini 1 yıl süreyle askıya almaya hazırlandığı ifade edildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre AB Komisyonu, Ukrayna'yı desteklemek için ülkenin AB'ye yaptığı bütün ihraç ürünlerindeki ithalat vergilerinin 1 yıl süreyle askıya alınmasını içeren teklifini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu vergilerin askıya alınmasının eşi benzeri görülmemiş bir iyi niyet göstergesi olduğu ve bunun Rusya-Ukrayna savaşında ülkeye katkı sağlayacağı kaydedildi.

Teklif kapsamında Ukrayna'nın çelik ihracatına uygulanan anti damping ve diğer koruma önlemlerinin de askıya alınacağına işaret edilen açıklamada, bunun zor durumda olan Ukraynalı üreticileri ve ihracatçıları destekleyeceği belirtildi.
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