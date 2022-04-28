Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin Sözcüsü Peskov: Yeniden başlayabiliriz /28 Nisan 2022 00:41

Kremlin Sözcüsü Peskov: Yeniden başlayabiliriz

Rusya yönetiminin doğalgaz satışında aldığı ruble ile ödeme kararıyla ilgili Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, satın aldıkları gazın ödemesini ruble ile yapmadıkları için Rusya’nın gaz tedarikini kestiği ülkelerin sonradan ruble ile ödeme yapmaya karar vermeleri hâlinde, bu ülkelere gaz sevkiyatına yeniden başlayabileceklerini kaydetti.

Kremlin Sözcüsü Peskov’a, Rusya’dan satın aldıkları doğalgaz için ruble ile ödeme yapmamaları yüzünden gaz tedarikinin durdurulduğu Bulgaristan ve Polonya’ya ilişkin soru yöneltildi.

Söz konusu ülkelerin kararlarını değiştirip ruble ile ödeme yapmayı kabul etmeleri halinde söz konusu ülkelere gaz tedarikinin yeniden başlayıp başlamayacağı sorusu karşısında Peskov, “Uygun bulunan yöntem ile ödeme yapılması, sevkiyatın devamı için gereken zemini oluşturacaktır” dedi.

Kremlin Sözcüsü ayrıca, ruble ile ödeme yapılmasının satın alınan gazın fiyatını değiştirmediğini ekledi.

Peskov, Rusya’nın Bulgaristan ve Polonya’ya gaz tedarikini durdurmasının bir şantaj olduğu yönündeki suçlamaları reddederek, “Bu bir şantaj değil. Bu tanıma asla katılmıyoruz" diye konuştu.


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