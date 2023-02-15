Samanyolu Haber /Gündem / AB’den Rus bankalarına yaptırım kararı /15 Şubat 2023 13:41

AB’den Rus bankalarına yaptırım kararı

Avrupa Birliği, onuncu yaptırım paketi çerçevesinde Rusya’nın bazı bankalarına yaptırımlar planlıyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus birliklerinin Ukrayna'ya girişinin yıl dönümü olan 24 Şubat'ta Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketinin kabul edileceğini duyurdu.

Rusya’da faaliyet gösteren Alfa-Bank, Tinkoff-Bank, Rosbank ve Ulusal Refah Fonu'na (NWF) kısıtlamalar düşünülüyor.

AB, Rus ordusu tarafından kullanılan mal ve teknolojilerin yanı sıra elektronik, nadir toprak elementleri ve ağır elementlere de ticaret kısıtlamaları getirecek. Buna ek olarak AB, yaptırımların atlatılmasını zorlaştırmak için Rusya üzerinden mal geçişine de yasak getirebilir.

AB ayrıca bankaları, Rusya Merkez Bankası'nın varlıkları hakkında rapor vermeye zorlamayı ve yaptırımlar nedeniyle dondurulan Rus varlıkları hakkında raporlamayı sıkılaştırmayı planlıyor. 10’uncu yaptırım paketi kapsamında onlarca tüzel kişi ve şahıslarda yaptırımlar altına girecek. 
Bloomberg'e göre, yaptırım listesine Rus bankalarının yanı sıra petrol taşıyan gemilerin kayıtlı olduğu şirketi ve bazı Rus medyası da dahil edilecek.

Buna ek olarak, AB, Rus vatandaşlarının altyapı işletmelerinin ve endüstriyel tesislerin kritik operatörlerinin yönetim organlarında görev almasını yasaklayacak. Avrupa ülkeleri pasaportuna sahip Ruslar yasaktan muaf tutulacak. AB ayrıca, dondurulan Rus varlıkları hakkında bilgi sağlayamayan kişiler için 50.000 €'ya kadar ve tüzel kişiler için yıllık cironun %10'una kadar para cezaları uygulayacak.
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