İsim isim anlattı: Erdoğan depremin faturasını kimlere kesecek?

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Erdoğan'ın enkaz kaldırma çalışmalarının ardından bazı bakan, vali ve belediye başkanlarını görevden alacağını iddia etti.







Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından onbinlerce yurttaşımız hayatını kaybederken hiçbir yetkilinin sorumluluk üstlenip istifa etmemesi tepkilere konu oldu.







Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremden etkilenen il ve ilçelerin belediye başkanlarını değiştireceğini öne sürdü.





Özkiraz'ın iddiasına göre Erdoğan; Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanları ve depremden ağır etkilenen ilçe belediye başkanları ile Adıyaman belediye başkanının istifasını enkaz kaldırma çalışmalarının bitmesinin ardından isteyecek. Öte yandan Diyarbakır'ın da kayyımu değişecek.





İddialarını Ankara kulislerine dayandıran Özkiraz, kabine revizyonunun da gündeme gelebileceğini belirtti. Özkiraz'a göre listede adı geçenler arasında Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bulunuyor.