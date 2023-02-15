Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: Vatandaşlarımızın kanı bu iktidarın elindedir, bu yaşadıklarımızın baş sorumlusu tek adamdır /15 Şubat 2023 13:25

Kılıçdaroğlu: Vatandaşlarımızın kanı bu iktidarın elindedir, bu yaşadıklarımızın baş sorumlusu tek adamdır

Kılıçdaroğlu: Vatandaşlarımızın kanı bu iktidarın elindedir, bu yaşadıklarımızın baş sorumlusu tek adamdır

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından başlıklar şöyle:

“Acım tarifsiz, deprem bölgesini karış karış gezdim.. Gördüklerimi unutamıyorum. Gecelerdir uyumak mümkün değil, dehşet içindeyim. 

Bir üzülüyorum, bir öfkeleniyorum. Ailesiz kalan çocuklar gördüm, evlat kaybetmiş annelere sarıldım.

Ölmüş evladının cenazesini bekleyen babalarla  ağladım. Enkaz altında kalan sevdiklerinin sesini duyan, çaresiz kalan kadınların feryadını dinledim.

Bir vinç gelsin diye yıkıntı başında soğuktan titreyenleri gördüm ve onlarla birlikte üşüdüm. Devlet nerede diye haykıranları duydum, bunlar kulaklarımdan silinmiyor. Bu millete devlet nerede diye sordurttular.

Devlet nerede cümlesinin ayrıntılarını aktarayım sizlere. Tedbirsizlik, sorumsuzluk, denetimsizlik, yıkım, çöküş, liyakatsizlik, rüşvet, her türlü değerlerden kopma, yağma, hırsızlık.

Vatandaşlarımızın kanı bu iktidarın elindedir. Başkanlık sistemini getirdi, tek adam rejimi devleti felç etti. Tek adam rejimi karar marar alamıyor. Bu yaşadıklarımızın baş sorumlusu tek adamdır"
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