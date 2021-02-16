Samanyolu Haber /Dünya / AB’den Türkiye’ye ‘kara liste’ uyarısı /16 Şubat 2021 20:15

AB’den Türkiye’ye ‘kara liste’ uyarısı

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’nin otomatik olarak vergi verilerinin paylaşılmasını öngören uluslararası kurallara saygı göstermediğine dikkat çekti ve vergi kaçakçılığıyla ilgili alınan taahhütlere uymadığı takdirde Ankara’nın “vergi cennetleri” olarak nitelendirilen ‘kara liste’ye alınacağını duyurdu.

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Türkiye, Avrupa’da yaşayan milyonlarca vatandaşının vergi ikametgahını belirlemenin vakit aldığını gerekçe göstererek, 2020’nin sonuna kadar bu işlemin yapılmasının mümkün olmadığını belirtmişti.

AB, bu kapsamda  Türkiye’ye daha önce 2020 yılı sonuna kadar verilen sürenin Ekim 2021’e uzatılmasına karar verildiğini açıkladı.

AB Maliye Bakanları (Ecofin) toplantısında haziran ayına kadar Ankara’dan bütün AB devletleriyle otomatik olarak vergi verilerinin paylaşılması istendi. Ayrıca 1 Ekim’e kadar Türkiye’nin 2019 yılına ait bilgileri tüm üye ülkelere iletmiş olması gerekiyor.

AB’nin kararına göre, eğer Ankara anlaşma kurallarına uymazsa, Ekim 2021 yapılacak liste güncellemesiyle Türkiye ‘vergi cennetleri’ listesine eklenecek.

AB, ‘Panama Belgeleri’ ve ‘LuxLeaks’ skandallarının ortaya çıkmasının ardından 2017 yılında vergi cennetleriyle mücadele adına ‘kara liste’ yayınlama yoluna gitmişti. 

Vergi kaçırmayla mücadele etmeyi amaçlayan listenin hazırlık aşamasında çeşitli ülkelerin vergi sistemleri incelemeye alınmıştı.Bir ülkedeki vergi uygulamaları bir başka ülkeden vergi kaçırılmasına imkan sağladığı takdirde AB’nin ‘kara liste’sine alınıyor.

‘Kara liste’deki ülkelerin AB ile finansal işlemleri daha sıkı biçimde denetleniyor.Listede yer alan ülkelere yönelik yaptırımlarda AB fonlarının dondurulması gibi maddeler bulunuyor.
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