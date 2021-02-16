Bill Gates’ten ‘çip’ iddialarına yanıt

Alman televizyon kanalı ARD'ye konuşan Bill Gates, insanları neden gözetim altında tutmak isteyebileceğini anlayamadığını söyledi.







Gates, "Mikroçiplerle aşılar arasındaki bağlantıyı ise hiç anlamıyorum. Bazı iddialar o denli saçma ki kendimize, 'buna yanıt vermek zorunda mıyım?' diye sormamız lazım" dedi.





Dünyanın en zengin kişilerinden biri olan Bill Gates, koronavirüs salgınından maddi anlamda faydalandığı yönündeki iddiaları da reddetti. Gates, "Benim servetim her yıl, bu aşı kampanyalarına şu anda yatırım yapan vakıf nedeniyle küçülüyor" diye konuştu.





Gates, koronavirüse karşı geliştirilen aşıların, virüsün mutasyona uğramış varyantlarına karşı da etkili olacağına ve zengin ülkelerdeki aşılamaların yıl sonuna dek tamamlanacağına inandığını ifade etti.





Gates, "Dünyanın geri kalanı için büyük cömertlik gerekecek. Bunu başarırsak 2022'ye kadar tüm dünya aşılanma tamamlanmış olur" dedi.





Bill Gates ile eşinin kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı'nın aşı geliştirme çalışmalarına şu ana dek 1,7 milyar euro civarında kaynak aktardığı belirtiliyor.