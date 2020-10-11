Samanyolu Haber /Dünya / AB dijital euro için ilk adımı atıyor /11 Ekim 2020 12:58

AB dijital euro için ilk adımı atıyor

Avrupa Merkez Bankası pazartesi gününden itibaren "dijital euro" projesini hayata geçirip geçirmeme konusunda kamuya açık görüş alışverişlerine ve denemelere başlıyor.

SHABER3.COM

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını ile insanların nakit para kullanımından uzaklaşması ve Bitcoin benzeri özel girişimlerin oluşturduğu dijital para birimlerin giderek popülerlik kazanması Avrupa Merkez Bankası'nın da konuyla ilgili çalışmalar yapmasını bir anlamda zorunlu kılmıştı.

Avrupa Merkez Bankası destekli dijital euro

Euronews'te yer alan habere göre digital euro halihazırda kullanılan euro banknot ve madeni paraların elektronik versiyonu olacak. Euro gibi resmi bir para olarak kabul edilecek ve garantörlüğünü Avrupa Merkez Bankası üstlenecek.

Dijital euro ile ilk defa bireyler Avrupa Merkez Bankası'nda doğrudan hesap açabilecek. Bundaki amaç dijital euro hesapları özel bankalardan daha güvenli bir sistemde tutmak. Çünkü özel bankaların iflası söz konusu olduğunda ya da herhangi bir hırsızlık durumunda dijital hesapların kaybolma ya da çalınma riski bulunuyor.

Dijital eurolar tıpkı klasik banknotlarda olduğu gibi bankacılık sistemi dışında dijital cüzdanlarda tutulabilecek. Avrupa Merkez Bankası'nın yayınladığı dijital para raporuna göre bu saydede bireyler günlük harcamalarını da dijital eurolarla "hızlı ve güvenilir" bir şekilde yapabilecek.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB dijital euro için ilk adımı atıyor Sonraki Haber >>

Gökdelende yangın dehşeti!

Gökdelende yangın dehşeti!

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Trump hastane dışına çıktı

Trump hastane dışına çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:05:31