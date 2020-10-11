AB dijital euro için ilk adımı atıyor

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını ile insanların nakit para kullanımından uzaklaşması ve Bitcoin benzeri özel girişimlerin oluşturduğu dijital para birimlerin giderek popülerlik kazanması Avrupa Merkez Bankası'nın da konuyla ilgili çalışmalar yapmasını bir anlamda zorunlu kılmıştı.





Avrupa Merkez Bankası destekli dijital euro







Euronews'te yer alan habere göre digital euro halihazırda kullanılan euro banknot ve madeni paraların elektronik versiyonu olacak. Euro gibi resmi bir para olarak kabul edilecek ve garantörlüğünü Avrupa Merkez Bankası üstlenecek.





Dijital euro ile ilk defa bireyler Avrupa Merkez Bankası'nda doğrudan hesap açabilecek. Bundaki amaç dijital euro hesapları özel bankalardan daha güvenli bir sistemde tutmak. Çünkü özel bankaların iflası söz konusu olduğunda ya da herhangi bir hırsızlık durumunda dijital hesapların kaybolma ya da çalınma riski bulunuyor.





Dijital eurolar tıpkı klasik banknotlarda olduğu gibi bankacılık sistemi dışında dijital cüzdanlarda tutulabilecek. Avrupa Merkez Bankası'nın yayınladığı dijital para raporuna göre bu saydede bireyler günlük harcamalarını da dijital eurolarla "hızlı ve güvenilir" bir şekilde yapabilecek.







