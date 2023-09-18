Samanyolu Haber /Ekonomi / AB, elektrikli otomobillerin gümrük vergisini artırıyor /18 Eylül 2023 07:12

AB, elektrikli otomobillerin gümrük vergisini artırıyor

AB Komisyonu üyesi Thierry Breton, Avrupa'ya Çin'den gelen elektrikli araçlara yüzde 10 gümrük vergisi uygulandığını hatırlatarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bu oranın yüzde 27,5 olduğunu kaydetti.

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Avrupa Birliği (AB) iç pazarı koruma adına Çin’in elektrikli otomobillerine önemli ölçüde gümrük vergisi getirmek için hazırlanıyor.

AB Komisyonu’nun İç Pazardan Sorumlu Temsilcisi Thierry Breton, Fransız televizyon haber kanalı LCI’ye yaptığı açıklamada, Çin’in ürettiği elektrikli otomobillere koyulan gümrük vergisinin yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkabileceği mesajını verdi.

Çin'in kendi elektrikli otomobillere yönelik kamu sübvansiyonlarına ilişkin Avrupa’da bir araştırma yaptırdıklarını kaydeden Breton, sonuç olarak AB’nin bu otomobillere yönelik gümrük vergilerinde önemli bir artışa gidebileceği uyarısında bulundu.

Breton. “Genel olarak açacağımız soruşturmanın sonuçlarının ne sonuç vereceği konusunda ön yargıda bulunmak istemiyorum ama genel olarak daha önce başlattığımız soruşturmalarda ne olduğuna bakarsam gümrük vergilerinin yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıktığı görülüyor.” dedi.

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Gümrük vergilerini artırılması konusunda dikkatli bir dil kullanan Thierry Breton, bu konuda kesin kararın verilmediğini ve durumun gidişatına göre bir karar alınacağını ifade etti.

Thierry Breton, Avrupa'ya Çin'den gelen elektrikli araçlara yüzde 10 gümrük vergisi uygulandığını hatırlatarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bu oranın yüzde 27,5 olduğunu kaydetti.

Soruşturma sırasında AB’nin Çinli üreticiler tarafından "alınan doğrudan veya dolaylı sübvansiyonları" inceleyeceklerini belirten Thierry Breton, Çinli yetkililerle ve otomobil üreticileriyle hem elektrikli hem de diğer modellerle ilgili görüşmelerin yapılacağını ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, çarşamba günü yaptığı açıklamada Çin’in kendi ulusal elektrikli araç üreticilerine verdiği destekle ilgili Avrupalı otomobil üreticilerini korumak adına bir soruşturma başlattıklarını duyurmuştu.

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Çinli araçların fiyatların “yapay olarak düşük” olduğu suçlamasını yapan AB Komisyonu Başkanı, inceleme sonunda ticaret kurallarının ihlal edildiği tespit edildiği takdirde Çin araçlarına cezai gümrük vergileri uygulanabileceği uyarasında bulunmuştu.

Otomobil pazarı uzmanlarına göre, Çin’in ürettiği elektrikli araçların maliyeti Avrupalılara oranla yüzde 20 daha düşük.
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