Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın en eski şehri UNESCO kültür mirası listesine alındı /18 Eylül 2023 07:21

Dünyanın en eski şehri UNESCO kültür mirası listesine alındı

Birleşmiş Milletler Bilim Eğitim ve Kültür Örgütü UNESCO, Batı Şeria'daki Eriha kenti yakınlarındaki Tell es-Sultan'ı (antik Eriha) dünya kültür mirası listesine aldı. Tell es-Sultan yani eski Eriha, yaklaşık 10 bin yıllık tarihiyle dünyanın ayakta kalan en eski şehri olarak biliniyor.

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UNESCO Dünya Kültür Mirası Komitesi, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlediği 45. dönem toplantıları sırasında Tell es-Sultan'ın listeye alınmasını oybirliğiyle kabul etti.

İşgal atındaki Batı Şeria’da Kudüs’ün 20 kilometre kuzeydoğusundaki Tell es-Sultan’da bir asırdan fazla zamandır arkeolojik kazılar yürütülüyor.

Tell es-Sultan yani eski Eriha, yaklaşık 10 bin yıllık tarihiyle dünyanın ayakta kalan en eski şehri olarak biliniyor.



Deniz seviyesinin 258 metre altında yer aldığı için dünyanın aynı zamanda en alçak şehri kabul ediliyor.

Arkeolojik kanıtlar, bölgenin son bin yılda çok sayıda ardışık yerleşim yeri olduğunu gösteriyor. Şehrin bazı bölümlerinin ve ünlü surlarının ilk olarak MÖ 9.000 civarında inşa edildiği düşünülüyor.

Eriha’nın antik kısmı, bugünkü şehir merkezinin yaklaşık 2 kilometre kuzeyinde yer alıyor ve Tell es-Sultan olarak biliniyor.

Şehirde tarih boyunca sürekli yerleşimin olup olmadığı konusunda bazı tartışmalar olsa da dünyanın en eski şehirlerinden biri olduğuna kesin gözüyle bakılıyor.


Filistin Devlet Başkanı Abbas: Bu antik kent, Filistin halkının gerçekliğinin ve tarihinin bir kanıtı

Batı Şeria’yı 1967 yılında işgal eden İsrail, 2019 yılından UNESCO’dan ayrılmıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, UNESCO’nun kararını büyük bir memnunlukla karşıladıklarını bildirdi.

Abbas, antik kentin, Filistin halkının gerçekliğinin ve tarihinin bir kanıtı" olduğunu belirterek, Filistin yetkililerinin "tüm insanlık için benzersiz olan bu alanı korumaya devam edeceği" sözünü verdi.
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