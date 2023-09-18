Samanyolu Haber /Gündem / Yangın söndürme helikopteri baraja düştü: 3 ölü /18 Eylül 2023 07:24

Yangın söndürme helikopteri baraja düştü: 3 ölü

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangınına müdahale etmek için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken düşen helikopterdeki 3 mürettebat hayatını kaybetti.

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Menderes ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale eden helikopterlerden biriyle irtibat saat 23.53'te kesildi. Yapılan araştırma sonucunda helikopterin su aldığı, Tahtalı Barajı'na düştüğü belirlendi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre bölgeye Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. 4 personelin görev yaptığı helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu, sağ olarak kurtarıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen pilot, SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer üç mürettebatın ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Menderes ilçesine bağlı Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Tahtalı Barajı Havzası'nda geniş bir alana yayılan yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale aracı ile 500 personel sevk edilmişti.

Yangına müdahale eden ve gece görüş özelliği olan helikopterlerden biri, gece kaza kırıma uğramıştı. Helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu kurtarılmış, kayıp 3 personel için arama çalışması başlatılmıştı.
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