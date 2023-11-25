AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacak

Sisi: Kurulacak Filistin devleti askerden arındırılabilir

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, uluslararası barış konferansına destek sağlamaya çalışan İspanya ve Belçika Başbakanları ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu.

Sanchez'den uluslararası barış konferansı girişimi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile dün Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı görüşmüştü.

Hükümeti ay başında yemin ederek göreve başlayan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Mısır Gazze arasında yer alan Refah sınırında yaptığı açıklamada, Madrid'in en kısa sürede Filistin devletini tanıyacağını dile getirdi.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. Ancak Avrupa Birliği, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını kendisi alacaktır." dedi.Belçika Başbakanı Alexander De Croo ve İspanya Başbakanı Sanchez, Orta Doğu turu kapsamında İsrail ve Filistin'de yaptıkları görüşmelerin ardından Mısır'a geçti.Avrupalı liderler, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile görüştü.İki başbakan, daha sonra Mısır-Gazze arasında bulunan Refah sınırını ziyaret etti.Yeni hükümeti ay başında yemin ederek göreve başlayan İspanya Başbakanı Sanchez, Refah'ta yaptığı açıklamada, Madrid'in en kısa sürede Filistin devletini tanıyacağını dile getirdi.Sanchez, Avrupa Birliği'nin (blok halinde) Filistin devletini tanımaması halinde İspanya'nın kendi kararını kendisi alacağı çıkışında bulundu.Belçikalı mevkidaşı Alexander De Croo ile birlikte Refah'ta konuşan Sanchez, ayrıca Gazze Şeridi'nde halkın içinde bulunduğu vahim durumu ortadan kaldırmak için kalıcı bir insani ateşkes çağrısında bulundu.Başbakan Sanchez, "(Gazze'de) binlerce erkek ve kız çocuğu dahil masum sivillerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesi kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.Bu açıklamaların ardından İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, bir açıklama yaparak Sanchez ve De Croo'yu "terörizme destek veren" "yanlış iddialarla" suçladı.Cohen, açıklamalardan ötürü İspanya ve Belçika Büyükelçilerini bakanlığa çağırdığını söyledi.Tepkisinin dozunu artıran Bakan Cohen "Terörizme destek veren İspanya ve Belçika Başbakanlarının yalan iddialarını kınıyoruz. İsrail, uluslararası hukuka uygun hareket etmekte ve savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işleyen IŞİD'den daha cani bir terör örgütüyle mücadele etmektedir. Ateşkesin ardından Gazze Şeridi'ndeki Hamas yönetimi ortadan kaldırılana ve kaçırılanlar serbest bırakılana kadar savaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da iki Avrupalı liderin Hamas'ın "insanlığa karşı işlediği suçlara dikkat çekmekte başarısız olduklarını" söyledi.Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan Netanyahu, vatandaşlarımızı katleden ve Filistinlileri canlı kalkan olarak kullanan Hamas tarafından işlenen insanlığa karşı suçların tüm sorumluluğu (Hamas'a yüklemedikleri) için Belçika ve İspanya Başbakanları tarafından yapılan açıklamaları şiddetle kınamaktadır" denildi.Sanchez, geçen hafta İspanya Meclisinde hükümetinin güvenoyu oturumunda yaptığı konuşmada da yeni kurulan hükümetin önceliklerinden birinin Filistin devletinin tanınması olacağını söylemişti.Sisi, gelecekteki Filistin devletinin askerden arındırılabileceğini ve geçici bir uluslararası güvenlik varlığına sahip olabileceğini söyledi.Esir takası öncesi Kahire'de Sanchez ve De Croo ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Sisi, "Bu devletin askerden arındırılmasına hazır olduğumuzu söyledik ve her iki devlet için, yeni kurulan Filistin devleti ve İsrail devleti için güvenliği sağlayana kadar NATO güçleri, Birleşmiş Milletler güçleri, Arap veya Amerikan güçleri gibi güçlerin garantileri de olabilir" ifadelerini kullandı.Sisi, bununla birlikte 4 Haziran 1967 sınırlarına dayanan ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletini öngören siyasi bir çözüme ulaşılamadığını da kaydetti.Sanchez, İsrail ve Filistin arasında kalıcı ateşkes sağlanması halinde, iki devletli çözüm temeline dayalı uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için diplomasi yürütüyor.Perşembe günü İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşme sonrası konuşan Pedro Sanchez, İspanya'nın Hamas'ın "şok edici terör eylemlerini" defalarca kınadığını ve İsrail'in kendini savunma hakkını kabul ettiğini söyledi.Sanchez, "Ama şunu da açıkça ifade etmeme izin verin, İsrail verdiği karşılıkta uluslararası insani hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuka uymak zorundadır. Dünya her gün Gazze'den gelen görüntüler karşısında şoke olmaktadır. Öldürülen Filistinlilerin sayısı gerçekten dayanılmaz boyutlarda. Ne pahasına olursa olsun tüm sivillerin korunması gerektiğine inanıyorum." demişti.