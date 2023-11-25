Samanyolu Haber /Dünya / Ateşkesin ikinci gününde rehine takası sürecek /25 Kasım 2023 12:05

Ateşkesin ikinci gününde rehine takası sürecek

Gazze’de sağlanan ateşkesin ikinci gününde Hamas’ın rehin tuttuğu İsrailliler’den bir kısmını daha serbest bırakması bekleniyor.

SHABER3.COM

Hamas, ateşkesin ilk gününde 24 rehineyi serbest bırakmıştı. Örgütün elinde toplam 240 rehine bulunuyordu. İsrail, Hamas tarafından 25 Kasım'da Gazze'den serbest bırakılacak rehinelerin bir listesini aldığını söyledi. 

Başbakan Benjamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, İsrailli güvenlik yetkililerinin listeyi inceledikleri belirtildi. Dört günlük geçici ateşkes boyunca Hamas’ın en az 50 İsrailli rehineyi serbest bırakması bekleniyor. Bunun karşılığında İsrail de 150 Filistinli’yi serbest bırakacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ateşkesin ikinci gününde rehine takası sürecek Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:15:47