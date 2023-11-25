Ateşkesin ikinci gününde rehine takası sürecek

Hamas, ateşkesin ilk gününde 24 rehineyi serbest bırakmıştı. Örgütün elinde toplam 240 rehine bulunuyordu. İsrail, Hamas tarafından 25 Kasım'da Gazze'den serbest bırakılacak rehinelerin bir listesini aldığını söyledi.





Başbakan Benjamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, İsrailli güvenlik yetkililerinin listeyi inceledikleri belirtildi. Dört günlük geçici ateşkes boyunca Hamas’ın en az 50 İsrailli rehineyi serbest bırakması bekleniyor. Bunun karşılığında İsrail de 150 Filistinli’yi serbest bırakacak.