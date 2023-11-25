Samanyolu Haber /Dünya / Alman ve İtalyanlara bir ülkeden daha vize muafiyeti /25 Kasım 2023 11:30

Alman ve İtalyanlara bir ülkeden daha vize muafiyeti

Geçici vize muafiyeti, 1 Aralık ile gelecek yıl 30 Kasım tarihleri arasında ülkeye turizm ve iş amacıyla gelenlerle birlikte arkadaş ve ailelerini 15 günden fazla olmamak koşuluyla ziyaret etmek isteyenleri kapsayacak.

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Çin, ülkeyi ziyaret edecek Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya, Çin ve Malezya vatandaşlarına geçici olarak vize muafiyeti sağlayacağını açıkladı.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip Çin, bu uygulamayla Covid-19 salgını sonrası ülkeye gelen turist sayısını önemli ölçüde artırmayı planlıyor.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, geçici vize muafiyeti 1 Aralık ile gelecek yıl 30 Kasım tarihleri arasında ülkeye turizm ve iş amacıyla gelenlerle birlikte arkadaş ve ailelerini 15 günden fazla olmamak koşuluyla ziyaret etmek isteyenleri kapsayacak.

Covid-19 salgını sırasında yaklaşık üç yıl boyunca “tam kapanma” uygulayan ve sınırlarını dış dünyaya kapatan Çin’in, son dönemde turizm sektörünü canlandırıp, ekonomisine katkı ve ülkenin imajına olumlu yönde katkı sağlamak için bu yönde bir adım attığı tahmin ediliyor.

Tayvan krizi ve özellikle Sincan bölgesinde Müslüman azınlığa yönelik insan hakları ihlalleriyle ilgili suçlamalar, Pekin’in uzun zamandır dış dünyada başını ağrıtan konuların başında geliyor.

Pew Araştırma Merkezi’nin düzenlediği son anket, 24 ülkede özellikle yetişkinlerin yüzde 67’sinin Çin ile ilgili olumsuz düşüncelere sahip olduğunu ortaya koydu.

Bu ankete katılanların yarısından fazlasına göre Çin, diğer ülkelerin iç işlerine karışan ve diğerlerini çıkarlarını gözetmeyen bir tutum sergilemekle tanınıyor.

Almanya’nın Çin Büyükelçisi Patricia Flor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son vize muafiyetinin çok daha fazla Alman vatandaşının Çin’i ziyaret etmesini kolaylaştıracağını bildirdi.
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