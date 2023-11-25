Biden, iki devletli çözüm çağrısı yaptı

Rehinelerin serbest bırakılması





“İki devletli çözümde ısrar etmeli”





Ateşkes ve rehinelerin takası





ABD Başkanı Joe Biden iki devletli çözüm çağrısını yenilerken, İsrail’e askeri yardımı koşula bağlamanın “değerli bir düşünce” olduğunu söyledi.Biden, Gazze’deki ateşkesin ise 4 günden fazla sürmesini umut ettiğini kaydetti.Massachusetts eyaletinin Nantucket Adası’nda basının sorularını yanıtlayan Biden, İsrail'e askeri yardımın koşula bağlanmasının "değerli bir düşünce olduğunu” belirterek, “Ancak bu görüşle başlasaydık bugün bulunduğumuz yere asla ulaşabileceğimizi sanmıyorum." dedi.ABD Başkanı, askeri yardımla ilgili olası koşullar konusuna ise açıklık getirmedi.Bazı rehinelerin serbest bırakılmasını kendisini cesaretlendirdiğini belirten Biden, daha fazla rehinin serbest bırakılmasını umut ettiğini ifade etti.Biden, “Yarın daha fazla rehinenin, ertesi gün daha fazlasının, ondan sonraki gün de daha fazlasının serbest bırakılmasını bekliyoruz.” dedi.Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk rehine takasıilk grup rehinenin serbest bırakılmasının sadece bir "başlangıç" olduğunu kaydeden Biden, Gazze'de geçici bir ateşkesin uzatılması için "gerçek" bir şans bulunduğunu söyledi.İsrail-Filistin sorununa ilişkin bir kez daha “iki devletli çözüm” için çalışılması çağrısı yapan Biden, “İsrail ile Filistinliler arasında iki devletli bir çözüm için çalışma taahhüdümüzü yenilememiz gerekiyor.” dedi.Biden, insani yardıma ihtiyaç duyan "masum Filistinlilerin Hamas'ın umurunda olmadığı" görüşünü dile getirerek, "Terörizm, şiddet, cinayet ve savaş yoluna devam etmek Hamas'a istediğini vermek anlamına gelecek." ifadesini kullandı.İsrail ile Hamas arasında varılan dört günlük ateşkes anlaşması sabah saatlerinde yürürlüğe girerken İsrailli rehinelere karşılık İsrail cezaevlerinde tutuklu bulunan Filistinlilerin takası başladı.Takas kapsamında 10'u Taylandlı, biri Filipinli 13'ü İsrailli toplam 24 rehine Hamas tarafından serbest bırakılırken Tel Aviv yönetimi de 39 Filistinliyi hapishaneden tahliye etti.