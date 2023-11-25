Yeni yılda Vergi, harç ve cezalara yüzde 58,46 zam gelecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.





Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.





Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının, 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak tespit edildiği kaydedildi.





Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.





Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.





Yeniden Değerleme Oranı neden önemli?

YDO bir sonraki yıl ceza,?harç?ve bazı vergilerdeki artışın hesaplanmasında temel alınıyor. Bunlar arasında ehliyet-pasaport harçları, motorlu taşıt?vergisi?ve?trafik?cezaları gibi halkı çok yakından ilgilendiren konular var.