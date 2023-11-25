10 ilde bahis operasyonu: 52 kişi gözaltında, futbolcular da şebekede görevli

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İzmir merkezli Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari’de eş zamanlı Sibergöz-7 Operasyonu’nun düzenlendiğini belirtti.





Operasyonda yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işleyen 52 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, “Şüphelilerin, İzmir’de çalışan yerel bir gazeteciden bahse konu olan ve yasa dışı yollarla edinilen bilgiyi aldıkları, bu bilgileri oluşturdukları örgüte aktardıkları alt liglerde oynayan 2 futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli oldukları tespit edildi” dedi.