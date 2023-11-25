George Floyd’u öldüren polis cezaevinde bıçaklandı

ABD'nin Minneapolis kentinde arabadan indirdiği siyah ABD vatandaşı George Floyd'u, boynuna dizleriyle bastırarak öldüren polis Derek Chauvin, cezaevinde bir başka mahkum tarafından bıçaklandı.





Associated Press'in (AP) ismini açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberinde, George Floyd'u öldürmekten hüküm giyen eski polis Derek Chauvin'in Arizona'daki orta güvenlikli bir federal hapishanede bıçkalandığı ve durumunun ağır olduğu aktarıldı.





AP'nin aktardığına göre Cezaevleri Bürosu, Cuma günü yerel saatle 12.30 sularında FCI Tucson'da bir mahkumun saldırıya uğradığını doğruladı.





Kurumdan yapılan açıklamada, olaya müdahale eden çalışanların olayı kontrol altına aldığı ve adını vermediği mahkûmun daha ileri tedavi ve değerlendirme için hastaneye götürülmesinden önce gerekli önlemleri aldıkları belirtildi.





Ziyaretler askıya alındı

Cezaevleri Bürosu, hiçbir çalışanın yaralanmadığını ve FBI'a haber verildiğini söyledi. Yaklaşık 380 mahkumun bulunduğu tesiste ziyaretler askıya alındı.





Geçen sene de yine kasım ayında aynı hapishanede bir mahkum, bir ziyaretçiyi silahla ateş ederek öldürmeye çalışmış ancak vurulan olmamıştı.