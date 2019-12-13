Samanyolu Haber /Dünya / AB Gaz Direktifi'ndeki değişiklikler Almanya'da yürürlüğe girdi /13 Aralık 2019 10:08

AB Gaz Direktifi'ndeki değişiklikler Almanya'da yürürlüğe girdi

Almanya'da Avrupa Birliği (AB) Gaz Direktifi'de değişiklik yapılmasını öngören kanun yürürlüğe girdi.

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Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı basın servisinden Sputnik'e konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yasa dün Federal Hukuk Bülteni'nde yayınlandı ve bugün yürürlüğe girdi" denildi.  

7 Kasım'da Federal Meclis tarafından kabul edilen yasa tasarısı, 29 Kasım'da yapılan genel kurulda onaylandı.

Başbakan Angela Merkel ve Maliye Bakanı Olaf Scholz tarafından imzalandıktan sonra Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in onayına sunulan yasa, salı günü Federal Hukuk Bülteni'nde yayınlandı.

Kiev, tasarı kabul edilmeden önce, Alman hükümetinin gaz boru hattını AB Gaz Direktifi'nin kapsamından çıkarmayı planladığına dair endişelerini dile getirmişti.
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