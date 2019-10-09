AB: 'Güvenli bölge' için ödeme yapmayacağız

Ankara'ya itidalli davranma çağrısında bulunan Juncker, "Türkiye'nin Suriye sınırında anlamamız gereken güvenlik kaygıları var. Ancak Türkiye ve diğer aktörlere itidal çağrısında bulunuyoruz. Plan, sözde bir güvenli bölge oluşturulmasını da içeriyorsa, AB'den hiçbir şekilde maliyetini üstlenmesini beklemeyin" ifadelerini kullandı.







İsviçre Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik askerî harekâtına tepki göstererek, Türkiye’den derhal operasyonu sonlandırmasını istedi.





Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre İsviçre Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





“İsviçre tüm tarafları uluslararası hukuka ve insancıl hukuka uymaya çağırıyor. Tarafların birbiriyle görüşmelerini, siyasi müzakere ve politik çözümün çatışmaların yerini alması çağrısı yapıyor. İsviçre, Suriye’deki çatışmaların kalıcı bir çözüme ulaşmasının tek yolu Birleşmiş Milletler bünyesinde bir barış sürecinin derhal başlatılması olduğuna inanıyor ve bu yolu destekliyor.”