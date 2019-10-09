Samsun'da vatandaşlar il meclisini bastı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 8 Temmuz 2019’da 85 üyesinin oybirliğiyle “Evet” dediği Çarşamba Biyokütle Enerji Santraliyle ilgili bugün Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan santrale ilişkin uygulama imar planı görüşmelerine katılan halkın konuşma talebi reddedildi. TKP İl Başkanı Belma Nur Kartal 'Bu Meclis patronların mı, yoksa halkın Meclisi mi?' diye sorup Meclis üyelerini istifaya çağırdı.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde inşaatı devam eden Biyokütle Enerji Santralinin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde başvuru dosyası okunmadan kabul edildiği ortaya çıktı. Bazı meclis üyeleri duruma tepki gösterirken Meclis toplantısında söz almak isteyen halka ve TKP Samsun İl Başkanı Belmanur Kartal'a söz verilmedi. Meclis Başkanınca dışarı çıkması istenen Kartal "Bu Meclis patronların meclisi mi yoksa halkın meclisi mi? 85 Meclis üyesi Çarşamba halkına ihanet etmiştir. 85’iniz birden şirketin 204 sayfalık başvuru dosyasını okumadan, görme gereği bile duymadan nasıl evet dersiniz? İstifa edeceksiniz" diyerek tepki gösterdi.





Halen Samsun Çarşamba’da inşaatı devam eden Türkiye’nin en büyük ikinci biyokütle santrali olarak 2020 Ağustos’unda faaliyete geçirilmek istenen Oltan ve Köleoğlu Enerji’nin Biyokütle Enerji Santraline halkın, meslek odaları ve demokratik kitle örgütlerinin yoğun tepkisi devam ederken, Samsun CHP İl Örgütü CHP’li Meclis üyeleriyle birlikte, oybirliğiyle Meclisten geçen santralle ilgili yaptığı basın açıklamasında “204 sayfalık santral dosyası maalesef Meclise sunulmadı. Bununla ilgili olarak 9 Ekim’de diğer parti grupları ile birlikte önerge vereceğiz“ demişti.





Halkın ve demokratik kitle örgütleri temsilcilerinin de katıldığı Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde söz konusu önergenin görüşüleceği bugünkü oturuma Çarşamba Çınarlık eski Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Meclis 1. Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlık yaptı. Başkanın toplantıda santrale ilişkin imar planını Meclis’te görüşmeye açmayıp komisyona havale etmesi üzerine CHP ve İYİP’li Meclis üyeleri itiraz edip söz aldı.





CHP’li ve İYİP’li Meclis üyeleri, başvuru dosyasındaki bilgilerin hangi merciler tarafından tanzim edildiğini, bölgede yaşayanların katılımı ve görüşleriyle ilgili tutanak olup olmadığı sorularak kendilerine santral alanının eski kömür deposu alanı olduğu, nitelikli tarım arazisi vasfını kaybettiği bilgisi verildiğini, insan sağlığını etkileyecek ve çevre kirliliğini yol açmayacak şekilde önlem alınması koşuluyla şirketin 204 sayfalık başvuru dosyasını görmeden 3-4 sayfalık bilgiyle oybirliğiyle santrali kabul ettikleri, Meclis kararından sonra 204 sayfalık dosyanın 26 Temmuz’da ilan edildiği, projedeki 147.835 metrekarelik alanın nitelikli tarım arazisi olup tarımsal sit alanına girdiği, şirket dosyasındaki bilgilerle oyladıkları bilgilerin örtüşmediği belirtilerek kendilerinin kandırılıp yanıltıldıklarını belirttiler.





'SİZE DOSYA VERİLMİŞ, BİZE DE SUNABİLİRDİNİZ BAŞKANIM'





Meclis üyelerinden birinin “Biz bu santral projesini komisyonda tartışırken sizin fikirlerinize önem vermiştik. Siz buranın kömür deposu olarak faaliyet gösterdiğini söylemiştiniz. Size 204 sayfalık dosya da verilmiş hatta… Bize sunabilirdiniz başkanım“ sözleri üzerine “Öyle bir şey yok. Bundan iki ay önceki Meclis çalışmalarımızda hep beraber bir yatırımcının önünü açabilmek ve şehrimize bir tesis kazandırmak için santrali kabul ettik. Çevreye ve insana zarar verecek bir yatırıma çok duyarlı bir belediye başkanımız var. Bu konuya ilgili kurumların ve belediyemizin teknik manadaki görüşlerinin örtüşmesiyle, siz değerli Meclis üyesi arkadaşların da oylarıyla beraber şehrimize bir yatırım kazandırdık. Zarar verirse gereğini yaparız” deyip toplantıyı kapattığını ilan etti. Bu sırada soL muhabiri ve TKP İl Başkanı Belma Nur kartal, halkın santrale karşı büyük bir tepkisi olduğunu belirterek söz almak istediğini belirtti.





'BU MECLİS PATRONLARIN MECLİSİ Mİ, HALKIN MI? KAÇA SATTINIZ VATANI, KAÇA!'





Meclis Başkanı “Meclisi kapattık hanımefendi, kusura bakmayın. Sizleri dışarı davet ediyorum” diye karşılık verince Kartal, “Bir halkın katledilip yok edilmesine nasıl evet dediniz? Bu Meclis Oltanların mı, Köleoğlu’nun mu, patronların Meclisi mi yoksa halkın Meclisi mi? 85 Meclis üyesi Çarşamba halkına ihanet etmiştir. 85’iniz birden şirketin 204 sayfalık başvuru dosyasını okumadan, görme gereği bile duymadan nasıl evet dersiniz? Nasıl ‘kandırıldık’ dersiniz? İstifa edeceksiniz! Bu halkı sattınız, ihanet ettiniz. Kaça sattınız bu vatanı, kaça! Oltan mı önemli Köleoğlu mu önemli, Çarşamba halkı mı önemli? Yazıklar olsun alçaklar!” diye Meclis üyelerine tepki gösterirken toplantıyı izlemek için salonda bulunan halk ise “Neden söz vermiyorsunuz bize? Bırakın konuşalım. Çocuklarımızın geleceği bu topraklar… Santrale hayır diyoruz. Bu tutumunuzu bütün halk bilecek. Bunların hepsini teşhir edeceğiz” diyerek salonu terk ettiler.