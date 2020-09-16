Samanyolu Haber /Gündem / AB Komisyonu Başkanı: Türkiye komşularına gözdağı vermeye çalışıyor /16 Eylül 2020 12:41

AB Komisyonu Başkanı: Türkiye komşularına gözdağı vermeye çalışıyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen uzun zamandır beklenen 'Avrupa Birliği'nin durumu' ile ilgili yıllık konuşmasını yaptı. Avrupa Parlamentosu'nda konuşan von der Leyen Doğu Akdeniz'de yapılan sondaj çalışmaları ile ilgili 'Türkiye'yi komşularına gözdağı verme girişimleri konusunda uyardı.

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Von der Leyen, "Türkiye önemli bir komşu ülke ve bu hep böyle olacak. Coğrafi olarak yakınız ancak aramızdaki mesafe giderek büyüyor." dedi.

Von der Leyen, "Evet Türkiye bazı sorunlar yaşayan bir bölgede bulunuyor. Milyonlarca göçmene ev sahipliği yapıyor, bunun için önemli ölçüde ekonomik yardımda bulunuyoruz. Ancak hiç bir şey komşularına gözdağı verme girişimlerini haklı çıkaramaz." dedi.

Euronews'te Gülsüm alan imzasıyla yer alan haberde Kıbrıs ve Yunanistan'a desteğini bir kez daha yineleyen von der Leyen, "Bölgede tansiyonun düşmesi her iki tarafın çıkarlarını karşılayacak. Yapmamız gereken tek şey tek taraflı kararlardan kaçınmak böylece müzakerelerin yeniden başlamasını sağlamak. Kalıcı çözümler ve istikrara giden tek yol budur" dedi.

Von der Leyen ayrıca Avrupa Komisyonu'nun dayanışma kapsamında önümüzdeki haftalarda yeni bir göç paktı açıklayacağını duyurdu.
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