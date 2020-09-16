Barbaros Şansal'ı linç etmeye kalkmıştı!

Havacılık sektöründe çok konuşulan bir olay yaşandı. Airport Haber’de yer alan habere göre; Turkish Ground Services'te (TGS) ramp şefi olarak görev yapan S.T.’nin, çalışma arkadaşlarından ev satma bahanesiyle para toplayarak 1 milyon Lira dolandırdığı iddia edildi.





AirportHaber Genel Koordinatörü Ali Kıdık, şahsi Twitter hesabınad çalışma arkadaşlarından para toplayan S.T.'nin ortadan kaybolduğunu iddia etti.





Türk Hava Yolları'nın (THY) yer hizmetleri sunan iştiraki TGS'de ramp şefi olarak görev yapan S.T. Atatürk Havalimanı'nda Barbaros Şansal'ı darp edenler arasındaydı.







