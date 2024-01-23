AB’nin Ukrayna yardımında fon çözümü

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA









Avrupa Birliği (AB), Ukrayna’y tahsis edilmek istenen yardımı veto eden Macaristan’ın kararını aşmak için alternatif yollar arıyor. Avrupa Dış Eylem Servisi, Macaristan'ın dayattığı vetoyu aşmak amacıyla Ukrayna'ya yardım etmek için bir fon oluşturmayı düşünüyor.





Fonun, bütçe dışı Avrupa Barış Fonu'nun varlıklarından yaklaşık 6,5 milyar Avro alması ve 2024'ten 2027'ye kadar Kiev'e yıllık 5 milyar Avroya kadar tahsis etmesi bekleniyor.





Düşünülen fonun amacı, Ukrayna'ya mühimmat ve hava savunma füzeleri de dahil olmak üzere ortak askeri yardım satın almaları için ülkelere tazminat ödemek için kullanmak. Fonun bir kısmı, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya yönelik askeri eğitim programının masraflarını karşılamak için de kullanılacak. Fon sayesinde yalnızca 2024 yılında AB ülkeleri yaklaşık 7,5 milyar Avro tazminat alabilecek.





Gazeteye göre, yeni fonun yapısı, Macaristan'ın bloke ettiği veya karşılığında taleplerini öne sürmek için "kaldıraç olarak" kullandığı dilimlerin tahsisinin önlenmesine yardımcı olacak. Fonun ayrıca, küçük miktarlarda mühimmata sahip AB ülkelerinin ortak alımlarda kaynakları bir araya toplamasına da olanak sağlaması bekleniyor.





Aralık 2023'te Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'ya yönelik uzun vadeli 50 milyar Avroluk yardım programına ilişkin kararı veto etti. Ocak ayında Politico kaynakları, Kiev'e yapılan yardımı yıllık olarak gözden geçirme fırsatı verilmesi halinde Budapeşte'nin vetoyu kaldıracağını bildirdi. Euractiv'e göre AB, Ukrayna'ya en geç Mart ayından itibaren yardım sağlama sözü verdi.





Orhan modeli





Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ocak ayı başında, Brüksel’e Ukrayna'ya AB bütçesinden değil, her ülkenin bütçesinden, kendi milli gelirine orantılı olarak yardım edilmesini teklif etmişti.





Orban “Ukrayna'ya yardım etmek istiyorsak - ki bunun yapılması gerektiğini düşünüyorum - o zaman bunu AB bütçesine zarar vermeyecek şekilde yapmalıyız. AB bütçesinden dört yıllığına 50 milyar euro peşin vermek, AB'nin egemenliğinin ve ulusal çıkarlarının ihlalidir. Macaristan, her ülkenin yükünün gayri safi milli gelire göre hesaplanması konusunda anlaşmaya hazır. Daha sonra Macaristan Parlamentosu ile birlikte Macaristan'a ödenmesi gereken miktarı Macaristan bütçesinden karşılayacağız. Bu Macaristan'ın teklifi. Brüksel bunu kabul ederse Ukrayna'ya yardım bütçenin dışında kalacak. Aksi takdirde maalesef bu süreci durdurmaktan başka seçeneğim kalmayacak.” İfadelerini kullanmıştı.