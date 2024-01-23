Samanyolu Haber /Gündem / Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak hamle: Eski AKP'li vekili aday yaptılar /23 Ocak 2024 13:44

Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak hamle: Eski AKP'li vekili aday yaptılar

Aday gösterilmeyince partisinden istifa eden AKP MKYK üyesi Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

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Yerel seçimler için aday belirleme takviminde sona yaklaşılırken partiler arası görüşmeler de hız kazandı. AKP ile Yeniden Refah Partisi arasında özellikle İstanbul için görüşmeler sürerken eski AKP'den istifa eden Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Gülpınar'ın adaylığını sosyal medya hesabından duyuran YRF lideri Fatih Erbakan, şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanı Danışmanı, AKP MKYK Üyesi, 24-25-26-27. Dönem Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partimize katılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız oldu. Başkanımıza hoşgeldiniz diyor, başarılar ve hayırlı hizmetler diliyoruz.


AKP MKYK üyesi olan Kasım Gülpınar, 14 Mayıs seçimler öncesinde AKP Genel Başkan Danışmanlığına getirilmişti.

ADAY GÖSTERİLMEYİNCE İSTİFA ETTİ
Gülpınar, AKP'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulunmuş ancak AK Parti, mevcut belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü tekrar aday göstermişti. Bunun üzerine Gülpınar partisinden istifa etti.
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