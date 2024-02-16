AB nükleer silahlanmaya mı gidiyor?

Koruyucu güç ABD

Öngörülebilir gelecekte ortak bir Avrupa savunması olmayacağına inanan Kamp, "Doğu Avrupa ülkeleri bunu hiç istemiyor. Diyorlar ki: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında Amerikalılar olmasaydı, bizim halimiz ne olurdu?" diyor.

Almanya'daki nükleer silahlar



