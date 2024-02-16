Samanyolu Haber /Gündem / Facia göz göre göre gelmiş... İşçilerin çektiği Fotoğraflar ortaya çıktı /16 Şubat 2024 10:48

Facia göz göre göre gelmiş... İşçilerin çektiği Fotoğraflar ortaya çıktı

Erzincan İliç'te Anagold Madencilik tarafından işletilen altın ocağındaki liç yığınının kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçi henüz kurtarılamazken, maden sahasının fotoğraflarında görülen çatlaklar facianın göz göre göre geldiğini bir kez daha ortaya koydu.

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Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 Aralık ayından bu yana altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda istiflenen toprağın kayması sonucu dokuz işçi kaybolmuştu...


İşçilerin aileleri olaydan önce toprakta kayma olduğuna dair iddialarda bulunurken, işçilerin maden alanından çektiği fotoğraflara ulaştıldı...

Fotoğraflarda liç yığılı tepecikte yarılmalar olduğu görülüyor. 



Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, madendeki işçilerin olay sabahı sahada meydana gelen çatlakları görüp amirlerini uyardıklarını ancak çalışmaların devam ettiğini söylemişti.
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