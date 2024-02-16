Samanyolu Haber /Gündem / Elon Musk'a paslanan Tesla şoku... İki gün yağmur altında kalınca paslandı /16 Şubat 2024 10:55

Elon Musk'a paslanan Tesla şoku... İki gün yağmur altında kalınca paslandı

Elon Musk'ın başı Tesla araçlarıyla dertte... Kullanıcılar, araçlarının iki gün yağmurun altında kaldıktan sonra paslanmaya başladığını iddia ediyor.

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Ünlü milyarder Elon Musk'ın en iddialı olduğu alanlardan biri de hiç şüphesiz elektrikli araç üreticiliği... Musk, Tesla ile endüstriyi domine etse de son zamanlarda bazı kullanıcılar şirketten pek de memnun değil.

Musk, 79 bin dolarlık Tesla Cybertruck'ın kurşun geçirmez ve paslanmaz çelikten yapıldığını göstermişti, ancak kullanıcılar yeni araçlarının yağmurdan sonra paslandığını iddia ediyor.


SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
Birçok müşteri, aracı iki gün yağmurda sürdükten sonra paslandığını bildirdi. Bir araç sahibi, bir Cybertruck forumunda deneyimini paylaşarak, Tesla aracını 1 Şubat'ta satın aldığını ve 11 günlük kullanımın ardından metal üzerinde korozyon oluştuğunu fark ettiğini belirtti.


Araç sahibi, yeni Cybertruck'ının görüntülerini paylaştı ve dış kısmında yıkamadan sonra bile devam eden küçük hasarları gösterdi.
Cybertruck Sahipleri Kulübü'nde şunları paylaştı: "Cybertruck 381 mil yol alıyor ve 11 günün çoğunu evimin önünde park halinde geçirdi. Soğuk hava, yağmur ve biraz doğrudan güneş ışığı sonrasında korozyon noktalarının birkaç fotoğrafını ve bir videosunu ekledim. Araç kasasının üzerinde yükselen üst metalde diğer yerlere göre çok daha belirgin görünüyor, ancak lekeler kesinlikle her yerde."

Bir başka kullanıcı da Cybertruck'ını 1 Şubat'ta teslim aldığını ve yağmurda turuncu pas izleri oluştuğunu söyledi.

Cybertruck bir tesise götürüldü ancak personel ona, dış cepheyi onarmak için gerekli aletlere sahip olmadıklarını ve bunların teslim alınmasının yaklaşık bir ay süreceğini söyledi.


"PASLANMAZ" DEMİŞTİ
Musk geçen yıl, araçları korozyona karşı korumaya yardımcı olan bir tungsten karbür kaplama satın alma seçeneği olacağını söylemiş, ancak bunun ne kadara mal olacağını belirtmemişti.

Bununla birlikte, paslanmaz çelik paslanmaya karşı dayanıklı olsa da korozyona karşı dayanıklı değil. Mead Metals'e göre paslanmaz çelik zararlı kimyasallara, tuza, grese veya uzun süreli ısıya maruz kalması nedeniyle paslanacaktır. Ancak paslanmaz çeliğin normal yağmurda paslanmaması gerekiyor. 

Forumda bir kullanıcı, pas lekelerinin çevreden kaynaklandığını veya nakliye sırasında oluşan ray tozu olabileceğini öne südü. Arabalar fabrikadan trenle taşınırken, tren vagonlarının metal tekerlekleri, havaya uçan ve vagonun yatay yüzeylerine inen küçük metal parçacıklar oluşturur. 
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