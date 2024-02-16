Türkiye'den buğday ithalatında yeni rekor! 9 milyon tona ulaştı

Türkiye en çok buğday ithal eden ülkelerin başında geliyor. Ancak Türkiye aynı zamanda en çok buğday üreten ülkelerden biri. Sputnik'in resmi verilere dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Türkiye'nin Rusya'dan yaptığı buğday ithalatı 9 milyon tona kadar yükseldi. Rusya'dan yapılan bu alımlar, önceki yıla kıyasla %140 artarak 9 milyon ton seviyesine ulaştı ve bu ithalatın değeri 2.7 milyar doları buldu.







Aynı dönemde Ukrayna'dan yapılan buğday ithalatı %21 oranında artarak 2.5 milyon tona yükselirken, Kazakistan, Moldova ve Suriye gibi ülkelerden de buğday alımları arttı. Bununla birlikte, Bosna-Hersek'ten de ithalat başladı.





Türkiye'nin toplam buğday ithalatı geçen yıl 12 milyon tona ulaşarak, önceki döneme göre ithalatını üçte bir oranında artırmış oldu.





Öte yandan 2023 yılı 21 milyon ton buğday, 8,5 milyon ton arpa, 8,5 milyon ton mısır üretimimiz oldu. 2023'te rekolte de rekor yılımız oldu.





TÜRKİYE NEDEN BUĞDAY İTHAL EDİYOR?

BM (Birleşmiş Milletler) Gıda Görünümü raporuna göre, Türkiye üretim seviyesi ile dünya buğday ticaretinin de, ithalat ve ihracat bakımından, Avrupa Birliği, Çin, Hindistan, Rusya Federasyonu, ABD, Kanada, Ukrayna, Pakistan, Avustralya ve Arjantin gibi önemli aktörleri arasında. Türkiye önemli üreticiler arasında olmakla beraber en çok buğday tüketen ülkelerden biri aynı zamanda. Türkiye bu konuda da Çin, Hindistan, Pakistan ve Rusya gibi ülkelerin ardından ilk sıralarda yer alıyor.





Uzmanlar, Türkiye'nin iç piyasa tüketiminden çok buğdaya dayalı gıda endüstrisinde kullanmak için ithalat yaptığını, bu ürünleri de ihraç ettiğini belirtiyor.





Öte yandan, Buğday yılda bir kez üretimi yapılan ve ülkenin temel tahıl ambarını oluşturan gıdası. Ekonomik kriz çiftçileri de vurdu. Tarımda kişi başına düşen milli gelir azaldı. Yoksullaşan çiftçiler tarımı bırakıyor. Tarlalar ve meralar boş kalıyor.