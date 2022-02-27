AB Rus bankaları için Swift kararını açıkladı

Ukrayna’ya saldıran Rusya’ya yaptırımlar genişliyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni yaptırımları açıkladı.







SWIFT AÇIKLAMASI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Leyen, belirlenen Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT’ten kaldırılacağını duyurdu.





Leyen, açıklamasında “Bu onların dünya çapında faaliyetlerini durduracak ve Rusya’nın ihracat ve ithalatını etkin bir şekilde engelleyecektir” dedi.





"MERKEZ BANKASININ VARLIKLARINI FELÇ EDECEĞİZ"

Leyen, "Rusya Merkez Bankasının varlıklarını felç edeceğiz. Bu, işlemlerini donduracak, varlıklarını tasfiye etmesini imkansız hale getirecektir" ifadelerini kullandı.





SWIFT'TEN ÇIKARILAN TEK ÜLKE: İRAN

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication / Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği), merkezi Brüksel'de bulunan ve dünya genelinde 200'ün üzerindeki ülkeden 11 binin üzerinde banka ve finansal kurumun kullandığı mesajlaşma sistemi.





Yurt içi ya da yurt dışı bankalar arası döviz transferinin yapılmasına imkan veren bu sistem kapsamında günde 42 milyon işlem yapılıyor.





Denetim komitesinde Belçika, ABD, Britanya, Avrupa, Japonya, Rusya, Çin ve diğer ülkelerin merkez bankalarının bulunduğu SWIFT sisteminden daha önce sadece İran çıkarılmıştı.





ABD'nin istediği adım, 2012 yılında AB'nin de desteğiyle İran'a karşı ‘nükleer program' gerekçesiyle atıldı.