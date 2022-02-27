Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da gece yarısı operasyonu: 536 gözaltı /27 Şubat 2022 11:21

İstanbul'da gece yarısı operasyonu: 536 gözaltı

İstanbul Emniyeti'nin gece yarısı gerçekleştirdiği asayiş operasyonunda 536 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SHABER3.COM

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde birinci aşamada 171 noktada bin 575 personel, bir polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botu katılımıyla 19.00-21.00'da sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise bin 503 personelin katılımıyla 21.00-23.59'da umuma açık yer denetimiyle "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 175 bin 564 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 536 şüpheli ile yoklama kaçağı 352 kişi yakalandı.

ONLARCA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Aramalarda 41 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 13 kurusıkı tabanca ve 246 fişek, 10 kilo 350 gram uyuşturucu madde, bin 300 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 27 bin 770 lira ele geçirildi.

Uygulamada 560 umuma açık yer denetlenirken 22 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

Ayrıca 35 kişiye 12 bin 277 lira idari para cezası verildi.

Denetimlerde 23 bin 203 araç ve 287 motosiklet kontrol edildi. 925 araç ve motosiklet ile 21 sürücüye işlem yapıldı. 9 araç trafikten men edilerek 173 bin 500 lira para cezası uygulandı.

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