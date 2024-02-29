Samanyolu Haber /Dünya / AB, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından gelen kârı ne yapacak? /29 Şubat 2024 09:01

AB, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından gelen kârı ne yapacak?

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa Parlamentosu'nda güvenlik ve savunma konulu bir konuşma yaptı. Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin savunma konusunda adım atma zamanının geldiğine işaret etti.

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen karın Ukrayna'ya askeri malzeme satın almak için kullanmayı düşünmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nda bir konuşma yapan Leyen, "Dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karın Ukrayna'ya ortaklaşa askeri teçhizat alımı için kullanılması konusunda bir görüşme başlatmanın zamanı geldi." dedi.

Leyen "Bu para için Ukrayna'yı ve tüm Avrupa'yı yaşamak için daha güvenli bir yer haline getirmekten daha güçlü bir sembol ve daha iyi bir kullanım olamaz." diyerek görüşünü savundu.

Yeni Avrupa Savunma Sanayi Stratejisi

AB'ye yönelik savaş tehdidinin yakın olmasa da, imkansız olmadığının altını çizen Leyen, AB'yi savunma politikası konusunda daha fazlasını yapmaya çağırdı.

Avrupalı milletvekillerine seslenen Leyen "Savaş riskleri abartılmamalı, ancak bunlara karşı hazırlıklı olunmalı ve bu da üye devletlerin silahlı kuvvetlerini acilen yeniden inşa etme, yenileme ve modernize etme ihtiyacıyla başlamalı." diye konuştu.

Komisyon olarak önümüzdeki haftalarda yeni Avrupa Savunma Sanayi Stratejisi'ni sunacaklarını belirten Leyen bunun ana amaçlarından birinin ortak alımlara öncelik vermek olduğunu kaydetti.

Leyen "Avrupa, savaş kazandıran yeni nesil operasyonel kabiliyetleri geliştirmek ve üretmek için çaba sarf etmelidir. Bu da önümüzdeki beş yıl içinde savunma sanayi kapasitemizi turbo şarj etmek anlamına geliyor." dedi.

Parlamento konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşan Leyen AB'nin enerji, kilit teknolojiler ve savunma alanlarındaki bağımlılıklarını azaltmak, çıkarlarını ve değerlerini korumak için adım atma zamanının geldiğini ifade etti.
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