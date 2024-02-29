Gazze kıtlık sınırında, yardımlar yağmalanıyor

"Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanır"





"Ekili alanların yarısı zarar gördü"

Gıda ve Tarım Örgütü'nün genel müdür yardımcısı Maurizio Martina, gıda üretimi, işlenmesi ve dağıtımı için gerekli olan tarım arazilerinin, seraların, fırınların ve sulama sistemlerinin "korkunç durumda" olduğunu söyledi.

"BM, Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştırmayı reddediyor"





Birleşmiş Milletler yetkilileri, Gazze nüfusunun en az dörtte birinin kıtlık sınırında olduğunu söyledi.Yetkililer bu durumun özellikle 2,3 milyon insanın yaşadığı Gazze'nin kuzeyinde bazı yardım kamyonlarının yağmalanmasına neden olduğunu kaydetti.BM insani yardım koordinatörü Ramesh Ramasingham BM Güvenlik Konseyi'ne "durumun daha da kötüleşmesi için her türlü ihtimalin mevcut olduğu" uyarısı yaptı.Ramasingham, Gazze nüfusunun dörtte birinin açlık sınırında olmasının yanı sıra, kuzey Gazze'de iki yaşın altındaki her 6 çocuktan 1'inin "akut yetersiz beslenme ve vücudun bir deri bir kemik kalması" durumundan muzdarip olduğunu söyledi.Ramasingham, "Hiçbir şey yapılmazsa Gazze'de yaygın bir kıtlığın neredeyse kaçınılmaz olmasından korkuyoruz" dedi.Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Yardımcısı Carl Skau, bunun "dünyanın herhangi bir yerindeki en kötü çocuk yetersiz beslenme seviyesi" olduğunu söyledi.Gazze'nin kuzeyinde "hiçbir şey değişmezse kıtlık yaşanabileceği" uyarısında bulunan Skau, 18 ve 19 Şubat'ta kuzeye ulaşan WFP konvoylarının silah sesleri ve diğer şiddet olaylarıyla ve yiyeceklerin yağmalanmasıyla karşılaştığını bildirdi.Skau, "tamamen çaresizlikten kaynaklanan sivil düzendeki bozulma, yardımın güvenli bir şekilde dağıtılmasını engelliyor" dedi.WFP, personelinin ve yardım alan insanların güvenliğini sağlayacak koşullar oluşana kadar kuzeye yardım sevkiyatını askıya aldığını duyurdu.Yakıt sevkiyatındaki ciddi kısıtlamaların su tedarikini ve tuzdan arındırma tesislerinin işleyişini felce uğrattığını ve su arzının ekim öncesi seviyelerin yalnızca yüzde 7'sinde olduğunu kaydetti.Martina, yakıt sıkıntısının gıda ve elektrik üretim ve dağıtımını da sekteye uğrattığını ve fırınların ekmek üretme kabiliyetini ciddi şekilde engellediğini ifade etti.Martina, 15 Şubat itibariyle Gazze'deki tüm ekili alanların yüzde 46'sından fazlasının zarar gördüğünün tespit edildiğini bildirdi.Savaşın Filistinlilerin önemli bir gelir kaynağı olan zeytin ve narenciye hasadını da büyük ölçüde etkilediğini söyleyen Martina, bölgedeki durumu "Çok sayıda hayvan barınağı, koyun ve süt çiftliği tahrip edildi, su kuyularının dörtte birinden fazlası yok edildi ve 339 hektar sera tahrip edildi," diyerek özetledi.Martina, tüm kümes hayvanlarının muhtemelen kesildiğini ve buzağıların %65'inin ve besi sığırlarının yüzde 70'inin öldüğünün varsayıldığını kaydetti.İsrail'in BM elçi yardımcısı Brett ise şu ana kadar bölgeye 165 bin tonu gıda olmak üzere 254 bin ton insani yardımın ulaştırılmasını sağladığını söyledi.Miller, "Gazze'deki sivil nüfusa gönderilebilecek insani yardım miktarının kesinlikle bir sınırı yok" dedi.Gazze'deki 20 fırının günde 2 milyondan fazla pide ürettiğini söyleyen Miller, BM'yi Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştırmayı reddetmekle ve bazı BM yetkililerini de suçu İsrail'e atmaya çalışmakla suçladı.