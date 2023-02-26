AB, Rusya'ya karşı 10. yaptırım paketini kabul etti

Rusya'nın "kaçırdığı" iddia edilen Ukraynalı çocuklarla ilgili sorumlular listede

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda onuncu paketin 121 birey ve kurumu yaptırım listesine aldığını, yeni ihracat/ithalat kısıtlamaları getirdiğini belirtti.

Pakette neler yer alıyor?

AB'nin Rusya'ya yönelik onuncu yaptırım paketi, savaş alanında ele geçirilen insansız hava araçları, füzeler, helikopterler de dahil olmak üzere Rus silah sistemlerinde kullanılan elektronik bileşenlerin yanı sıra belirli nadir toprak elementleri, elektronik entegre devreler ve termal kameraları yasaklı ihracat listesine ekliyor.

Polonya "işi yokuşa sürdü"

AB üyesi ülkeler, dün akşam yoğun son dakika pazarlıklarının ardından nihayet paket üzerinde anlaşmaya vardı. Paketin kabul edilmesi öncesinde Ukrayna'ya en büyük desteği veren Polonya'nın geçici bir süre için işi yokuşa sürmesi şaşkınlık yarattı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Şu anda Rusya'nın savaş cephaneliğini tüketen ve ekonomisini derinden sarsan, şimdiye kadarki en geniş kapsamlı yaptırımlara sahibiz" dedi ve bloğun AB yaptırımlarını delmeye çalışanlar üzerindeki baskıyı arttırdığını sözlerine ekledi.Borrell, listelerinin bir parçası olarak, en az 6 bin Ukraynalı çocuğun sınır dışı edilmesinden ve zorla evlat edinilmesinden sorumlu olanların hedef alındığının altını çizdi.Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yale Üniversitesi tarafından hazırlanan bir raporda, Rusya'nın 43 kampta 6 binden fazla Ukraynalı çocuğu alıkoyduğu bildirilmiş, ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın "kaçırdığı" Ukraynalı çocuklar için kamp kurarak “savaş suçu işlediğini” belirtmişti.Dün yapılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Borrell bu durumu "Cenevre Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukukun açık bir ihlali" olarak tanımlamıştı.Paket ayrıca Rusya'nın askeri ve endüstriyel kompleksini destekledikleri gerekçesiyle, aralarında Moskova tarafından kullanılan askeri insansız hava araçlarını üreten yedi İranlı kuruluşun da bulunduğu 96 kuruluşa daha sıkı ihracat kısıtlamaları getiriliyor.Paketin getirdiği dış ticaret alanındaki bir diğer kısıtlama da asfalt ve sentetik kauçuk gibi Rusya için önemli gelir getiren malların ithalatında uygulanacak.Yaptırımların yürürlüğe girmesi için AB üyesi 27 ülkenin ayrı ayrı paketi onaylaması gerekiyor.Diğer AB ülkeleri ise Rusya'ya karşı sert duruşuyla bilinen Varşova'nın işgalin yıldönümünde yeni yaptırımların açıklanmasını riske sokan bu davranışını şaşkınlıkla karşıladı.Varşova, AB'nin Rusya'dan kauçuk ithalatına yönelik önerilen kısıtlamalardan muaf tutulan kotanın büyük olmasını ve uzun süreli geçiş dönemi içermesini eleştiriyor ve bu halde yaptırımın hiçbir etkisi olmayacağını savunuyordu.ABD, savaşın birinci yıldönümü olan 24 Şubat'ta Rusya'ya yeni yaptırımlar getirmiş, bu kapsamda Moskova'ya destek veren Avrupa, Asya ve Orta Doğu'daki hem Rus hem de üçüncü ülke aktörlerini içeren 200'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağını bildirmişti.