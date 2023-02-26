Mobil Dünya Kongresi'nde hangi yenilikler sunulacak?

Metaverse





Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in 2021'in sonlarında internet için en büyük yenilik olarak tanıtmasının metaverse'e olan ilgide patlama yaşandı, ancak sektör uzmanları metaverse'e dayanan iş modelleri konusunda büyük bir soru işareti olduğuna dikkat çekiyor.





Yapay zeka

Mobil Dünya Kongresi'nde dile pelesenk olması beklenen sözcüklerin başında "yapay zeka" geliyor. Son dönemde ChatGPT gibi yapay zeka kullanarak sohbet edip, düzgün metin üretebilen araçlar fuarda büyük olasılıkla teknoloji dünyasının dikkatini çekecek.

Akıllı telefonun ötesinde

Mobil Dünya Kongresi, geçtiğimiz on yılda akıllı telefon çağının patlamasıyla birlikte, cihaz üreticilerinin gösterişli ürün lansmanlarıyla dikkat çekmek için yarıştığı bir ortamda zirveye ulaştı.

Çinli markalar ve Huawei damgasını vuracak

Cihaz lansmanlarına OnePlus, Xiaomi, ZTE ve Honor gibi daha az bilinen ve pazar liderleri Apple ve Samsung'dan pazar payı almak isteyen Çinli markalar damgasını vuracak.

Dört gün sürecek fuarda en yeni katlanabilir ekranlı akıllı telefonlardan sürükleyici metaverse deneyimlerine ve yapay zeka destekli sohbet robotu avatarlarına kadar birçok göz alıcı teknolojiyi görmek için 200 ülkeden 80 bin ziyaretçinin dev konferans merkezini doldurması bekleniyor.İşte kablosuz ticaret fuarında bu yıl göze çarpan yeni teknolojilerden bazıları:Geçen yıldan bu yana büyük ilgi uyandırmaya devam eden Metaverse'in bu etkinlikte daha da ilgi toplaması bekleniyor.Fuara katılan çok sayıda şirket, kullanıcıların birbirleriyle bağlantı kurmalarına, uzak etkinliklere katılmalarına veya fantastik yeni çevrimiçi dünyalara girmelerine olanak tanıyan metaverse deneyimlerini sergilemeyi planlıyor.Örneğin yazılım şirketi Amdocs, kullanıcılara Dubai'de bir "meta tur attırmak" için sanal ve artırılmış gerçeklik kullanacak.Diğer teknoloji ve telekom şirketleri de fiziksel rehabilitasyona yardımcı olmak, sanal kıyafet denemek veya uçak iniş takımlarının nasıl tamir edileceğini öğrenmek için metaverse gösterileri vaat ediyor.Bu bağlamda Microsoft'un basın temsilcileri ChatGPT'nin bir gösterimini yapabileceklerinin ipucunu verdi. Arama motoru Bing'e ChatGBT teknolojisini entegre etmeyi planlayan Microsoft bu konudaki denemelere devam ediyor.Yapay zeka aslında sohbet robotlarının haricinde sayısız alanda kullanılıyor. Fuara katılan şirketlerden bazıları evlerdeki kablosuz internet ağlarını daha enerji verimli hale getirmek veya sahteciliği ortaya çıkarmak için yapay zekayı nasıl kullandıklarını göstermeyi planlıyor.Yeni girişimciler de kendi yapay zeka destekli sohbet teknolojilerini fuarda tanıtacak: D-ID ürkütücü "dijital insan" avatarlarını sergileyeceğini, Botslovers hizmetinin "insanları sıkıcı görevlerden kurtarmayı" vaat ettiğini belirtiyor.Günümüzde akıllı telefon inovasyonu bir düzlüğe ulaştı ve şirketler telefonlarını giderek daha farklı şekillerde tanıtır hale geldi.Fuarda dikkatler, otomatik fabrikalar, sürücüsüz arabalar ve akıllı şehirler gibi akıllı telefonların ötesinde bir yenilik dalgasının kilidini açmayı vaat eden yeni nesil ultra hızlı kablosuz teknolojisi 5G'nin potansiyel kullanımlarına odaklanacak.Cep telefonları açısından en heyecan verici ürünlerin katlanabilir tasarımlar ve prototipler olduğu belirtiliyor, ancak bu ürünler için pazarın gerçek büyüklüğü belirsizliğini koruyor.Çinli teknoloji devi Huawei de, Washington ve Pekin arasında teknoloji ve güvenlik üzerine yaşanan jeopolitik savaşın bir parçası olarak Batılı hükümetler tarafından kara listeye alınmasına rağmen fuarda önemli bir varlık gösterecek.Organizatörler Huawei'nin yaklaşık 2 bin katılımcı ile fuardaki en büyük varlığa sahip olacağını ifade ederken, uzmanlar bunun bir çeşit "Batı'ya meydan okuma" olarak görülebileceği yorumunda bulunuyor.