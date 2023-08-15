ABD, Almanya ve Norveç’ten Kiev’e silah desteği

Samanyoluhaber.com -Ukrayna

Alman silah üreticisi Rheinmetall’in, bu yılın sonuna kadar Ukrayna’ya hava keşif faaliyeti amacıyla Luna NG insansız hava aracını (İHA) tedarik edeceklerini duyurdu.





Alman Rheinmetall’in açıklamasında, “Yakın keşif için yeni nesil insansız hava aracı Luna NG şimdi Ukrayna’da kullanılacak. Düsseldorf teknoloji şirketi, Almanya devletinin siparişiyle, 2023 yılı içerisinde Ukrayna ordusuna havadan keşif sistemi sağlayacak” ifadesine yer verildi. Açıklamada, “Halihazırda Luna NG sistemi birkaç bin uçuş saatine sahip ve yabancı müşterilerin cephaneliğinde kendini kanıtladı” denildi.





Daha önce Bild gazetesi, Rheinmetall’in Alman federal hükümetinin siparişiyle Ukrayna ordusuna Luna NG keşif İHA’sı tedarik edeceğini bildirmişti.





Norveç, anti-İHA sistemi verecek





Almanya’nın ardından Norveçli uluslararası teknoloji grubu Kongsberg Gruppen’in Ukrayna'ya 740 milyon Norveç kronu (70.8 milyon USD) değerinde bir anti-İHA sistemi tedarik edeceği bildirildi.





Norveç hükümeti basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Kongsberg Defence & Aerospace şirketi, Ukrayna'ya 740 milyon Norveç kronu (70.8 milyon USD) değerinde bir anti-İHA sistemi tedarik edecek.





Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram’a göre Cortex Typhon C-UAS olarak adlandırılan bu sistem, Ukrayna'nın İHA’larla mücadele kabiliyetini önemli ölçüde güçlendirecek.

Teçhizatın tedarikinin, ana katkıyı Stockholm'ün sağladığı İngiltere liderliğindeki Ukrayna için Uluslararası Fon (IFU) aracılığıyla finanse edildiği kaydedildi.





ABD yeni yardım paketini duyurdu





ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 200 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurdu.

Yeni askeri yardım paketi kapsamında ABD Kiev’e Patriot hava savunma ve HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri için mühimmat ve tanklar için mermi, ve çeşitli farklı tiplerde tanksavar füze sistemleri tedarik edecek. Yardım paketine Patriot ve HIMARS sistemleri, 155 ve 105 mm’lik topçu sistemleri, 120 mm’lik tank topları için ek mühimmat, ayrıca Javelin ve TOW taşınabilir güdümlü tanksavar füze sistemleri dahil edildi.