Samanyolu Haber /Gündem / Rus askerlerinin Türk gemisine girdiği anların görüntüleri yayınlandı! /15 Ağustos 2023 17:35

Rus askerlerinin Türk gemisine girdiği anların görüntüleri yayınlandı!

Rusya Savunma Bakanlığı, 13 Ağustos’ta Karadeniz’de Ukrayna’nın İzmail Limanı’na doğru seyreden Palau bandıralı “Şükrü Okan” adlı Türk yük gemisine uyarı ateşi açıldıktan sonra yapılan baskının görüntülerini paylaştı.

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Rusya Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 13 Ağustos’ta Karadeniz Filosu’na bağlı devriye gemisi Vasily Bykov’dan Palau bandıralı “Şükrü Okan” adlı yük gemisine uyarı ateşi açıldıktan sonra yapılan baskının görüntülerini yayınladı.
Yapılan açıklamada, “Görüntülerde Rus askerlerinin ‘dur’ ihtarına uymayan kuru yük gemisine Ka-29 tipi helikopterle iniş yaptığı, belgeleri kontrol ettiği ve yasaklanmış malların olup olmadığını kontrol etmek için denetimler gerçekleştirdiği anlar yer almaktadır” ifadeleri kullanıldı.

"ULUSLARARASI GEREKLİLİĞE UYGUN YÜRÜTÜLDÜ"
Denetim ekibinin uygulamayı profesyonel bir şekilde ve uluslararası belgelerin gerekliliklerine uygun olarak yürüttüğü belirtildi. Denetim ekibinin çalışmalarını tamamlamasının ardından geminin, İzmail Limanı'na doğru yolculuğuna devam ettiği vurgulandı.
 
"DUR" İHTARINA UYMADI İDDİASI
Bakanlıktan 13 Ağustos'ta yapılan açıklamada, “Yük gemisinin kaptanı, yasaklı yüklerin taşınmasına yönelik denetim için durma talebine yanıt vermedi. Rus savaş gemisi, gemiyi zorla durdurmak için otomatik hafif silahla uyarı ateşi açtı” ifadeleri kullanılmıştı. Uyarı ateşinin ardından Vasily Bykov’dan gemiyi denetlemek üzere bir grup askeri taşıyan Ka-29 tipi helikopterin havalandığı belirtilerek, “Telsiz konuşmalarının ardından gemi durdu ve denetim ekibi yük gemisine indi” denilmişti.

Denetimin ardından yük gemisinin İzmail Limanı’na doğru seyrine devam ettiği aktarılan açıklamada, “Karadeniz Filosu belirlenen alanlarda devriye gezmeye devam ediyor” ifadeleri kullanılmıştı.

YETKİLİLERE BİLGİ VERİLMEDİ
Olayda herhangi bir mal kaybı veya yaralanma durumu olmadığı ve konunun yetkililere bildirilmediği öğrenildi.

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