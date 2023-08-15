Samanyolu Haber /Gündem / Türk bankaları için Moody's'ten dikkat çeken karar /15 Ağustos 2023 16:41

Türk bankaları için Moody's'ten dikkat çeken karar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, "Türk bankaları için faaliyet ortamı zorlu ve değişken olmaya devam etmektedir" denildi.

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14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından, Mehmet Şimşek'in ekonomiyi toparlaması için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başına getirilmesinin ardından Moody's'ten Türkiye'deki bankalar için yeni bir haber geldi. Moody's, Türkiye bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi.

'MAYIS 2023'TEKİ SEÇİMLER TÜRK BANKALARI İÇİN FAALİYET KOŞULLARINI DESTEKLEYİCİ NİTELİKTE'
Moodys tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Türk bankaları için faaliyet ortamı zorlu ve değişken olmaya devam etmektedir. Ekonomik büyümede beklenen yavaşlama ve yüksek seyretmeye devam eden enflasyon nedeniyle aşağı çekilmiştir.

Bununla birlikte, hükümetin politika yapımında ortodoksluğa dönmek için attığı ilk adımlar Mayıs 2023'teki seçimler Türk bankaları için faaliyet koşullarını destekleyici niteliktedir. Çok yüksek enflasyon, daha yüksek vergiler ve liranın değerinin daha da düşmesi tüketici harcamalarını ve borçluların geri ödeme kapasitesini zayıflatarak bankaların varlıklarını baskı altına alır.

'DOLARİZASYON SEVİYELERİ İYİLEŞTİ'
Döviz kurunda değer kaybı ve 2022'ye kıyasla daha yavaş olmakla birlikte kredi hacminde genişleme, görünüm döneminde sektörün sermaye yeterliliğini zorlayacaktır. Kârlılık normalleşecek 2022'de kaydedilen zirvelere kıyasla azalmış olsa da yine de güçlü kalmaya devam etmektedir. Bankanın dış finansmanı pozisyonu ve dolarizasyon seviyeleri iyileşti."

Moody's, son yayımlanan Türkiye analizinde yeni ekonomi ekibinin, para ve maliye politikasının yönünü kademeli olarak düzeltmeye başladığını belirtmişti.

Kuruluşun analizinde 'ortodoks' (geleneksel) politikaların sürmesi ve dengesizliklerin azalmasıyla görünümün pozitife dönebileceği ve not artışı olabileceği kaydedilmişti. 
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