Samanyolu Haber /Gündem / ABD Ankara Büyükelçiliği'nden 'vize' açıklaması /23 Ağustos 2022 13:02

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden 'vize' açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü Julie Eadeh, "Pandemiden kaynaklanan yığılma ve son aylarda artan seyahat talepleri, vize randevusu için bekleme süresinin arzu ettiğimizden daha uzun sürmesine neden olmaktadır" dedi.

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ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Eadeh, vize talepleri ve randevuları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Eadeh, ABD'nin Türkiye'den gelen ziyaretçileri memnuniyetle karşıladığı ve Türkiye'den ABD'ye yönelik yolcu sayısının her yıl artış göstermesinden mutluluk duyulduğunu belirtti.

Vize taleplerini karşılamak için yoğun çalışma içinde olduklarını kaydeden Eadeh, "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu, esasen bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla vize işlemi yürütmektedir. Ne yazık ki, pandemiden kaynaklanan yığılma ve son aylarda artan seyahat talepleri, vize randevusu için bekleme süresinin arzu ettiğimizden daha uzun sürmesine neden olmaktadır. Her ne kadar söz konusu talepleri karşılamaya çalışsak da birçok yolcu istenilenden daha uzun bekleme süreleriyle karşılaşmaya devam edecektir. ABD Ankara Büyükelçiliği'nin yeni binasının önümüzdeki günlerde açılmasıyla birlikte rutin göçmen olmayan vize başvurularını başkentte yeniden başlatmaktan memnuniyet duyacağız" dedi.

"YENİLİKÇİ YOLLAR ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Randevu uygunluğunu görmek için online randevu sisteminin kontrol edilmesini isteyen Eadeh, şunları kaydetti:

"Yeni vize kapasitesini sisteme eklediğimiz için başvuru sahiplerinin düzenli olarak vize randevu sayfamızı takip etmesini tavsiye ederiz. Sistemde daha erken bir randevu tarihi bulunması durumunda, önceden randevu almış kişiler web sitemiz üzerinden randevularını değiştirebilirler. Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik seyahat talebini karşılamak amacıyla yenilikçi yollar aramaya devam edeceğiz. Lütfen güncel bilgilerden haberdar olmak için sosyal medya hesabımızı izlemeye devam edin. Türkiye'de ABD vizesi için bekleme süreleri, Amerika Birleşik Devletleri'yle güçlü bağlara ve sağlam ekonomilere sahip diğer ülkelerde hizmet veren ABD büyükelçiliklerindeki vize bekleme süreleriyle benzerlik göstermektedir. ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu olarak, mevcut kaynaklarımızı Covid-19 nedeniyle randevularda yaşanan geçici yığılmayı azaltmaya tahsis etmeyi sürdüreceğiz."
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