Samanyolu Haber /Gündem / e-Devlet üzerinden en çok değiştirilen isimler belli oldu /23 Ağustos 2022 13:04

e-Devlet üzerinden en çok değiştirilen isimler belli oldu

e-Devlet üzerinden isim ve soyadlarına yönelik değişim talepleri ve sonuçlarına ilişkin veriler ortaya çıktı.

SHABER3.COM

2017 yılında yapılan düzenlemeyle sadece bir defa olmak şartıyla mahkeme kararı aranmaksızın yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla değiştirilebiliyordu.

Uygulama kapsamında bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını, 134 bin 818 kişi ise adını değiştirdiği öğrenildi.

Düzenleme ile en çok değiştirilen soyadları “Çoşkun, Uğuz, İşik, Çinar, Top, Kör, Aydin, Dalkıç, Turğut, Kahriman" oldu.

En çok değiştirilen isimler ise “Yunis, Memet, Rabiye, Hava, Esme, Ümüt, Sümeyya, Firdes, Perişan, Sadet” oldu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ad ve soyadı değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022’ye kadar e-devlet aracılığıyla yapılabileceğini duyurdu.
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