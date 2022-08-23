Samanyolu Haber /Gündem / Maymun çiçeğinde korkutan vaka: Açık havada bulaştı /23 Ağustos 2022 13:08

Maymun çiçeğinde korkutan vaka: Açık havada bulaştı

Son dönemde aralarında Türkiye'nin de olduğu onlarca ülkede binlerce vaka tespit edilen maymun çiçeği ile ilgili endişe verici bir vaka ortaya çıktı.

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Genelde Afrika’nın belirli bölgelerinde görülmesine rağmen son aylarda Türkiye, İspanya, Portekiz, Fransa, ABD ve İngiltere gibi onlarca ülkede tespit edilen maymun çiçeği virüsü ile ilgili endişe yaratan bir açıklama yapıldı…

Son dönemde birçok insana bulaşan ve cinsel ilişki aracılığıyla bulaştığına inanılan maymun çiçeği virüsüne yakalanan ABD’li bir adamın açıklamaları bilim insanlarını ve doktorları şaşkına çevirdi. Hastalığın yakın temas ve cinsel yolla bulaştığını savunan doktorlar, 20’li yaşlarındaki adamın açıklamasıyla şaşkına döndü.

Emerging Infectious Diseases isimli bulaşıcı hastalıklar derginde yer alan araştırmada, İngiltere’de kalabalık bir açık hava etkinliğine katılan ABD’li bir adamın bu etkinlikten 2 hafta sonra hastalandığı belirtildi. Araştırmada, adamın sol elinin avuç içi, ellerinin üzeri, dudağı ve göğsünde şişlik ve yaralar oluştuğuna vurgu yapıldı.

Bilim insanları bu durumun çok nadiren görüldüğünü belirtirken adamda maymun çiçeğinin diğer belirtilerinin ise görülmediğine dikkat çekti. Hastayı inceleyen ve bilimsel makale yazan bilim insanları, “Dünya üzerinde şu ana kadar tespit edilen 39.434 maymun çiçeği hastasının büyük çoğunluğu, erkeklerle ilişkiye giren eşcinsel veya biseksüeller. Fakat hasta, hastaneye kaldırıldığında doktorlara son 3 ay içinde cinsel ilişkiye girmediğini söylemiş” ifadesini kullandı.

Oxford Üniversitesi Pandemi Bilimi Enstitüsü’nde üst düzey araştırmacı olarak görev yapan Dr. Jake Dunning, “Hasta bir kişiyle ne kadar zaman geçirirseniz, hastalığın bulaşma riski de o kadar artar” dedi.
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