ABD askeri yardım karşılığında garanti isteyecek: İsrail'in 45 günü var

Bu politikayı destekleyen senatörlerden Chris Van Hollen, Biden’ın böylece İsrail hükümetine daha fazla baskı uygulayabileceğini söyledi.





ABD Başkanı Joe Biden, bundan böyle ABD’nin askeri yardımda bulunduğu ülkelerden savaş hukukuna uyma garantisi isteyeceklerini açıkladı.Biden’ın imzaladığı başkanlık kararnamesine göre bu ülkelerden 180 gün içinde yazılı taahhüt talep edilecek.BBC Türkçe'nin haberine göre İsrail gibi aktif çatışma içindeki ülkeler içinse bu süre 45 gün olarak belirlendi.Biden bu kararname öncesinde, İsrail’in Gazze’de “sınırı aştığını” söylemişti.ABD 100 ülkeye askeri yardımda bulunuyor. 1950’den bu yana en çok yardım alan ülkeler listesinin başında İsrail geliyor. ABD İsrail’e her yıl 3,8 milyar dolar değerinde silah ve teçhizat hibe ediyor.Kararnameye göre ABD’den silah yardımı alan ülkelerin, çatışma durumunda sivillere ABD’nin göndereceği yardımların teslim edilmesine dair bir güvence vermesi de gerekecek.Bu ülkelerin düzenli bir şekilde Kongre ve Beyaz Saray’a bilgi vermesi gerekecek.İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’nin kuzey ve orta kesimlerine girmiş olan İsrail ordusunun kısa süre içinde en güneydeki Refah’a kadar ineceğini açıklamıştı. Gazze’nin nüfusunun yarısından fazlası, Mısır ile sınırda bulunan Refah’ta hayata tutunmaya çalışıyor.Bunun üzerine Beyaz Saray dün, Refah’ta bulunan mülteciler düşünülmeden yapılacak herhangi büyük bir operasyonu desteklemeyeceklerini belirtti.İsrail ordusu ise bu uyarıya rağmen cuma sabahı Refah’a hava saldırısı düzenledi.Netanyahu Cuma günü İsrail ordusuna, bölgedeki “sivillerin tahliyesi ve Hamas’ın geriye kalan örgüt yapısının çökertilmesi” için iki aşamalı bir plan hazırlanması yönünde emir verdiğini duyurdu.